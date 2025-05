Se reglamentó el procedimiento para importar sin aranceles autos eléctricos e híbridos

El régimen tendrá vigencia por cinco años y servirá para la adquisición de automóviles cuyo valor FOB no supere los US$ 16.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el mecanismo para la importación sin aranceles de vehículos eléctricos, híbridos y a hidrógeno, en un paso significativo hacia la simplificación del comercio exterior y la promoción de tecnologías limpias.

Así, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la la Resolución General 5691/2025 de ARCA, quedó reglamentado el régimen de importación de vehículos eléctricos, híbridos y a hidrógeno mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

El régimen tendrá una vigencia de cinco años y regirá para la adquisición de automóviles cuyo valor Free On Board (FOB) no supere los US$ 16.000 dólares. Para esos casos, se elimina el Derecho de Importación Extrazona (DIE) vigente, que era del 35%.

La exención busca incentivar el ingreso de vehículos amigables con el medio ambiente, en línea con los compromisos de Argentina en materia de sostenibilidad y transición energética.

Con el nuevo esquema, ARCA incorpora formalmente al régimen de VUCEA el acto administrativo que otorga el cupo de importación para este tipo de vehículos, un procedimiento previamente establecido por la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio. La digitalización de este proceso a través de la plataforma unificada permitirá, según se informó, agilizar los trámites y reforzar los mecanismos de control.

El cupo anual tiene un máximo de 50.000 unidades, que representa el 20% de las ventas anuales de autos livianos en el país. La asignación se hará según la fecha de nacionalización y el menor precio ofrecido.

El cupo se dividirá en dos: 25.000 vehículos para empresas con terminales de fabricación local y 25.000 para personas físicas o jurídicas que requieran importar vehículos híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno) para su comercialización con carácter de proveedores.

Validación automática

El sistema se apoya en el denominado “Servicio de Recepción de LPCO” (Licencias, Permisos, Certificados y Otros documentos), que valida automáticamente los instrumentos requeridos a través del Sistema Informático MALVINA (SIM). De esta manera, los importadores deberán presentar los documentos correspondientes al momento de oficializar la solicitud de destinación definitiva de importación para consumo.

Además, ARCA se compromete a remitir la información vinculada a las declaraciones aduaneras a la Subsecretaría de Política Industrial y a la Unidad Ejecutora del Régimen VUCEA, garantizando la trazabilidad y control del proceso. La información también estará disponible para la Autoridad de Aplicación, quien podrá solicitarla para asegurar el cumplimiento de la normativa.

El Anexo técnico de la resolución detalla las pautas procedimentales específicas, y se complementa con un Manual de Usuario Externo disponible en el sitio oficial de ARCA. Asimismo, se faculta a las áreas técnicas de ARCA a dictar normas complementarias para la correcta implementación del régimen.

Desde el organismo, se destaca que esta resolución responde al trabajo coordinado entre diferentes áreas técnicas y jurídicas, y representa un avance concreto en la modernización del sistema aduanero y en la promoción del desarrollo sustentable.

Se espera que la normativa contribuya a facilitar la incorporación de vehículos de energías limpias al parque automotor argentino, al tiempo que refuerza los mecanismos digitales de trazabilidad y control del comercio exterior.