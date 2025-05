Lluvias y temperaturas: ¿cómo será la tendencia climática para mayo, junio y julio en distritos bonaerenses?

El análisis trimestral que desarrolla el Servicio Meteorológico Nacional indica las probabilidades previstas para cada categoría (superior, normal e inferior), en cada región señalada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cuál será la tendencia climática para los meses de mayo, junio y julio, en cuanto a temperaturas y precipitaciones, de cara a la llegada del invierno.

De acuerdo a las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos, en general, en el trimestre señalado, las temperaturas serán normales o superiores a lo esperado, mientras que las lluvias, estarán dentro de los parámetros habituales en el centro – este del país, y escasearán en las zonas cordillerana y patagónica.

En la provincia de Buenos Aires, los días que restan del otoño y el inicio del invierno serán más cálidos que otros años, con temperaturas por encima de las marcas esperadas en todo el territorio bonaerense.

En lo que respecta a las lluvias, las precipitaciones estarán dentro de los caudales habituales de la estación fría en toda la región pampeana.

El pronóstico climático trimestral del SMN se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Este trabajo de proyección indica las probabilidades previstas para cada categoría (superior, normal e inferior), en cada región señalada y para el trimestre pronosticado.

El pronóstico no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Si, por ejemplo, para una región determinada, el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, no es indicativo que no puedan haber eventos de lluvia o, inclusive, que alguno de ellos pueda ser localmente intenso.

Se recomienda consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.