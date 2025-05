Salliqueló: confirman un caso de rabia transmitida por un murciélago y hay seis personas afectadas

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) confirmó un caso de rabia felina en la localidad de Salliqueló, con seis personas afectadas. El diagnóstico fue realizado por el Instituto Malbrán, y las víctimas ya reciben seguimiento médico.

Respecto al origen de los contagios, el CVPBA precisó que “la investigación indica que la infección se produjo por contacto con un murciélago infectado, una vía común de transmisión en animales no domiciliados”.

Veterinarios locales, zonales y equipos del Ministerio de Salud bonaerense trabajan en una campaña de vacunación antirrábica para reforzar la prevención en la zona afectada. La jornada de vacunación se realizará el jueves 8 de mayo.

La prevalencia esperada de casos positivos para rabia, en murciélagos, es del 8% anual. Para prevenir la infección por rabia, la vacunación anual de perros y gatos desde los 3 meses es obligatoria. En esa línea, el rol veterinario es fundamental para la prevención de las zoonosis y la protección de la salud pública.

Murciélago con rabia en Pringles

El área de Zoonosis de la Municipalidad de Pringles informó la aparición de un caso de murciélago positivo a rabia, por lo que harán una vacunación en anillo este viernes. Según La Nueva, a raíz del caso detectado en el espacio que funciona como ludoteca, en la Estación del Barrio Roca, se resolvió realizar la vacunación en anillo.

La responsable del área, Vera Barrantes, indicó que el protocolo a seguir de control y vigilancia epidemiológica contra la rabia indica que se tiene que hacer un control de foco que consiste en una vacunación en anillo 200 metros a la redonda del foco positivo encontrado. Este tipo de acciones ya se realizaron cuando aparecieron murciélagos positivo a rabia.

“La vacunación será casa por casa este viernes a partir de las 10, en el sector comprendido por las calles Francia 55 a Simón Bolívar 58, y entre Boulevard Uruguay, ambas manos, hasta calle 32. Allí vacunaremos a todos los perros y gatos de las viviendas de este sector, cubriendo así los 200 metros a la redonda”, explicó Barrantes, citada por La Nueva.

¿Qué hacer ante mordedura o arañazo de animal infectado?

Ante una mordedura o arañazo de un animal infectado, se debe actuar con celeridad:

Realizar lavado intenso con agua y jabón o con agua y detergente (nunca los 2 juntos, algunos detergentes no se deben usar junto con jabón) durante 15 minutos y enjuagar al “chorro” de la canilla, hasta eliminar los restos de jabón.

o con agua y detergente (nunca los 2 juntos, algunos detergentes no se deben usar junto con jabón) durante 15 minutos y enjuagar al “chorro” de la canilla, hasta eliminar los restos de jabón. Luego aplicar alcohol diluido al 70% con agua (un tercio de agua y el resto alcohol etílico de uso medicinal), alcohol yodado o solución de Iodopovidona.

con agua (un tercio de agua y el resto alcohol etílico de uso medicinal), alcohol yodado o solución de Iodopovidona. Con gasa estéril, secar la piel alrededor de la herida y tapar.

No cepillar , no usar alcohol puro (96º) ni Merthiolate® clásico.

, no usar alcohol puro (96º) ni Merthiolate® clásico. Si se cree necesario el tratamiento médico de la herida, ir al centro sanitario más cercano . Llevar DNI, Libreta Sanitaria o certificado de vacunación antitetánica y Tarjeta de la Obra Social.

. Llevar DNI, Libreta Sanitaria o certificado de vacunación antitetánica y Tarjeta de la Obra Social. Lo más pronto posible, la persona mordida debe concurrir al Centro de atención Antirrábico. Si fuese posible, llevar el nombre y la dirección del dueño del animal mordedor.

Rabia

Según describe el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la rabia es una enfermedad infecciosa mortal, que afecta fundamentalmente al sistema nervioso. Es producida por un virus que se transmite por mordedura, lamedura y/o arañazos de animales mamíferos enfermos de rabia como perros y gatos.

En la Provincia de Buenos Aires, los murciélagos son insectívoros. No atacan a seres humanos o a animales, pero si están enfermos o moribundos – murciélagos caídos, desorientados, encontrados de día en sitios no habituales – pueden morder, momento en el que son potenciales transmisores de la enfermedad. Las aves, reptiles, anfibios, peces, artrópodos, etc., no transmiten la rabia.

Entre la exposición, sea mordedura, lamido, arañazo, y la aparición de síntomas (período de incubación) pueden pasar de 3 a 8 semanas. Si bien la herida cura, en el caso de que el animal estuviese con rabia, la infección continúa. Este período es variable y depende del sitio de inoculación del virus.

¿Cuáles son los síntomas de rabia humana?

El ministerio de Salud de la Nación indica que, en seres humanos, después de una exposición, el virus de la rabia tiene que “viajar al cerebro” antes de que pueda causar síntomas. Este tiempo entre la exposición y la aparición de los síntomas es el período de incubación y puede durar de semanas a meses.

Los primeros síntomas de la rabia pueden ser similares a los de la gripe y pueden durar días. Estos incluyen debilidad o malestar, fiebre o dolor de cabeza. También puede haber hormigueo, pinchazos o ardor en el sitio de la herida.

Los síntomas, luego, progresan a disfunción cerebral, ansiedad, confusión y agitación. A medida que avanza la enfermedad, la persona puede experimentar delirio, comportamiento anormal, alucinaciones, hidrofobia (miedo al agua) e insomnio. El período agudo de la enfermedad generalmente termina después de 2 a 10 días. Una vez que aparecen los signos clínicos de la rabia, la enfermedad casi siempre es mortal.

¿Cuáles son los síntomas de rabia en animales?

Los signos, los síntomas y el resultado de la rabia en los animales pueden variar, agrega la cartera sanitaria nacional. Los síntomas en los animales suelen ser similares a los de los humanos. Estos incluyen síntomas inespecíficos tempranos, síntomas neurológicos agudos y, en última instancia, la muerte.

Si se encuentra un murciélago en cualquier estado se aconseja no tocarlo. Dar aviso al centro de zoonosis más cercano a su domicilio para que sea un/a técnico/a quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.