Oficializan la eliminación de las retenciones para la exportación de productos industriales

La medida beneficiará a las economías regionales. Se espera que la quita de impuestos se traduzca en la creación de nuevos empleos y aumento en las ventas al exterior.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la eliminación de los derechos de exportación a un total de 4.411 productos, que desde ahora dejarán de abonar retenciones por sobre el valor de la mercadería. Lo hizo a través del Decreto 305/2025 publicado en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del presidente Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás había adelantado la medida.

“Fíjase en 0 % la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.)“, establece la normativa en su primer artículo.

En este contexto, Caputo explicó que la medida busca mejorar la competitividad de la industria local y fomentar las exportaciones en Argentina. Inicialmente, se prevé que beneficie a 3.580 empresas, lo que representa cerca del 40% de las compañías exportadoras del país. “A esto vinimos. A devolverle los recursos al sector privado, ahorrando desde el Estado para bajar impuestos”, escribió en la red social X.

En 2024, las exportaciones de estos productos alcanzaron un valor de 3.804 millones de dólares. Entre ellos, se incluyen agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, así como maquinaria y equipo. También se destacan artículos de alto valor agregado, como cosméticos, partes de motores, piezas de autos, plásticos y metales. La industria farmacéutica se ve representada a través de productos como preparados de sangre y hormonas, además de tubos, cables e insecticidas.

Previo a que el Gobierno aprobara la eliminación de las tasas a los productos industriales nacionales, el cambio en la legislación había sido reclamado desde el sector industrial. De hecho, el pedido se incrementó como consecuencia de los aumentos en los aranceles que fueron aplicados por otros países, un detalle que había pintado un panorama negativo para los exportadores nacionales.

En este contexto, las autoridades señalaron que “la medida propuesta pretende incrementar las ventas a mercados externos, fomentar la industria nacional y sus exportaciones y promover el agregado de valor y la generación de empleo”, a la vez que buscará aliviar el peso de las cargas impositivas afrontadas por el sector industrial.

Según los datos del Indec, las manufacturas de origen industrial crecieron en 2024 respecto del año anterior (pasaron de US$ 20.744 millones a US$ 22.053 millones), pero estuvieron lejísimos del pico que alcanzaron en 2011, cuando fueron de US$ 28.790 millones.