Barrera: ¨con esta política económica no podemos competir con el turismo al exterior¨

El intendente de Villa Gesell brindó una extensa nota al diario marplatense La Capital, en donde afirmó que el turismo es perjudicado por las políticas económicas del gobierno nacional. Además remarcó que puede haber división del peronismo.

Gustavo Barrera transita su tercer período como intendente de Villa Gesell pero hace mucho más tiempo que sigue de cerca el desarrollo del turismo. Su familia tuvo un hotel y un almacén al por mayor por lo que siempre siguió el pulso del movimiento turístico en la ciudad y desde ese lugar asegura que la situación actual es “muy preocupante”.

“No podemos competir con los destinos del exterior”, resume en referencia la situación cambiaria y, en diálogo con LA CAPITAL, avisa: “Si esto sigue así, la próxima temporada va a ser caótica”.

El intendente gesellino admite que no es la primera vez que hay dificultades en el sector y recuerda otras épocas como parte de los 90, la crisis de 2001 o la pandemia pero en esta ocasión distingue un problema mayor: no hay ni cree que vaya a haber ninguna medida de acompañamiento por parte del Gobierno nacional.

“Venimos de una temporada de regular a buena en cuanto a ocupación y de mala a muy mala en cuanto al consumo. Y eso se replica, por ejemplo, en el último fin de semana largo en el que se vio una disminución en el porcentaje de ocupación y una merma aún mayor en el consumo”, explicó a la hora de hacer un diagnóstico y analizó las causas: “Tenemos un gran problema, no estamos competitivos con los destinos del exterior. Ya no competimos con los destinos nacionales sino con los del exterior donde realmente el precio del dólar nos deja fuera de competencia. Viajaron más de 1.300.000 al exterior, aumentó un 80% el turismo emisor y la cantidad de divisas que se están yendo es excepcional. El otro día leía una nota y decía que Vaca Muerta representa 5 mil millones de dólares al año y el turismo emisor erogó 8 mil millones de dólares. Ni con Vaca Muerta nos alcanza para cubrir el déficit turístico”.

Además de plantear la incidencia de la situación cambiaria, Barrera también focalizó en el deterioro del poder adquisitivo de gran parte de los trabajadores.

“Otro problema que tenemos es el impacto que ha causado la política económica en las clases medias. Nosotros recibimos mucho de clase media. Y los aumentos de tarifas, el costo de vida, los alquileres, los alimentos, hacen que gran parte de esa porción directamente no se pueda tomar vacaciones”, indicó.

– Al tratarse una situación macro, ¿siente que no es demasiado lo que se pueda hacer desde las intendencias?

– Lo poco que podemos hacer lo hacemos: difundir el destino, trabajar con el Banco Provincia con cuotas y descuentos y alguna cosa más. Pero lo macro no lo podemos manejar. El Gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto y armar un sistema de protección para el turismo o un programa como fue el Pre Viaje cuando estábamos en pandemia.

– ¿Lo ve viable?

– No lo veo viable. Por cuestiones más simples no estamos siendo escuchados como por ejemplo el fin de semana del 12 de Octubre que para nosotros es muy importante. Cae domingo y no tenemos fin de semana largo. Hicimos reclamos, nos acompaña el Congreso Nacional, a nivel provincial, (Gustavo) Pulti presentó un proyecto y nosotros pedimos una audiencia, pero no tuvimos novedad.

Incertidumbre

De cara a lo que viene, el jefe comunal gesellino explicó que en todo el sector turístico hay “una sensación de incertidumbre y preocupación porque no sabemos cómo vamos a afrontar los fines de semana largos y cómo vamos a prepararnos para la próxima temporada”. Y profundizó: “En esta situación, la temporada que viene va a ser más caótica que la que pasó. Y lo más preocupante es también el desempleo porque el empresario de alguna u otra manera trata de acomodarse pero se genera una ola de desempleo que la estamos viendo”.

Elecciones

Con la confirmación de la eliminación de las PASO, en el peronismo persiste la incógnita sobre si habrá una lista de unidad debido a las tensiones internas. Encolumnado detrás del gobernador en el Movimiento Derecho al Futuro, Barrera considera que Axel Kicillof es quien más proyección tiene, apuesta a la unidad pero advierte: “También estamos preparados para ir separados”.

“Mi mayor preocupación está puesta en la gestión. Toda esta situación de la baja del consumo afecta también a las municipalidades. Nuestros recursos se componen de tasas municipales y coparticipación que en Gesell bajó 200 millones de pesos este mes. Es un golpe importante que nos deja en una situación compleja”, contó antes de referirse al escenario electoral.

“Estamos encolumnados en el Movimiento Derecho al Futuro con Axel Kicillof, sabemos que es la alternativa, que tiene proyección para los próximos años. Y también sabemos que está haciendo un gran esfuerzo. Entendemos que es necesario que nuestro espacio apoye al gobernador que es el referente más importante en cuánto a oposición al Gobierno nacional y que nos acompaña en sus decisiones. Pero no llega a cerrar de esa manera todo”.

En referencia a las diferencias internas, Barrera sostuvo que “uno siempre apuesta a la unidad, a que podamos traccionar todos en una sola lista, pero también estamos preparados para ir separados. Si viene la unidad mucho mejor”, cerró.