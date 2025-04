Kicillof inauguró el edificio de la Escuela Secundaria N° 5 “Argentino Luna” de General Madariaga

Además, el Gobernador entregó tres patrulleros y firmó un acuerdo en materia de hábitat.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer martes el acto de inauguración formal del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria N°5 de General Madariaga, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Esteban Santoro; y la directora de la institución, Gabriela Kopciuch. Además, entregó patrulleros y firmó un convenio para financiar obras de infraestructura social y urbana en el barrio Belgrano.

En ese marco, el Gobernador remarcó: “En la provincia de Buenos Aires no vamos a permitir que nadie venga a eliminar la educación pública, el hospital público ni todas las obras de infraestructura que llevamos adelante desde el Gobierno bonaerense para impulsar y desarrollar el sector privado: el Estado no puede hacer todo, pero sin Estado no tenemos nada”.

“Mientras el Presidente ataca continuamente a quienes no piensan como él, en nuestro Gobierno trabajamos con todos los municipios sin importar el color político”, sostuvo el mandatario bonaerense durante el acto y agregó: “Si alguien para argumentar sus ideas insulta y grita es porque no tiene razón. Me parece grave tener un presidente que insulta y creo que aún no se toma dimensión de lo que genera”. En ese sentido, Kicillof expresó “El Presidente tiene que respetar a todos las y los argentinos, a su investidura y dejar de fomentar la violencia a través de sus actos y sus redes”.

A partir de una inversión de $456 millones, las obras permitieron que la escuela secundaria “Argentino Luna” tenga su propio edificio para albergar a 314 estudiantes en ambos turnos. Las instalaciones cuentan con seis aulas, laboratorio, biblioteca, SUM, cocina y patio.

Al respecto, Sileoni remarcó: “Esta nueva inauguración de un edificio escolar en Madariaga forma parte de la transformación que estamos llevando adelante en la escuela secundaria bonaerense: apostamos a la escuela pública porque además de ser un espacio de enseñanza, es un lugar humano donde se trabaja para construir una sociedad mucho más justa”, agregó.

“Después de muchos años de compartir edificio con otras tres escuelas, estamos muy felices de contar con un espacio propio que nos permita forjar nuestra identidad: estas instalaciones no solo jerarquizan al barrio, sino que brinda a los chicos y chicas la posibilidad de estudiar cerca de sus hogares en las mejores condiciones”, subrayó la directora Kopciuch.

Durante la jornada, el Gobernador y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, firmaron un convenio para la construcción de infraestructura social y urbana para 70 viviendas del barrio Belgrano. Los trabajos contemplan las redes de agua, cloacas, cordón cuneta, tendido eléctrico y acciones para el mejoramiento del hábitat.

En tanto Batakis, remarcó: “Estamos trabajando articuladamente con cada uno de los distritos para que los y las bonaerenses puedan acceder a una vivienda digna con todos los servicios necesarios: mientras algunos denostan el rol del Estado, nosotros continuamos demostrando la importancia de que se encuentre presente para brindar respuestas concretas”.

“Desde mi lugar como intendente de un signo opositor, valoro profundamente poder tener este nivel de diálogo y acción con el Gobierno de la provincia: este es un claro ejemplo de que se puede trabajar en conjunto cuando está en común el camino de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madariaga”, destacó Santoro.

Asimismo, Kicillof junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento 3 camionetas para fortalecer las tareas de patrullaje en el distrito.

Estuvieron presentes el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el jefe de la policía provincial, Javier Villar; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; concejales y concejalas.