Sebastián Pareja dijo que los dirigentes del PRO “estaban regalados” y que no habrá coalición entre partidos

Un nuevo capítulo se abre en el conflicto entre La Libertad Avanza y el Pro. Sebastián Pareja, armador libertario en la provincia de Buenos Aires, expresó una fuerte chicana este martes contra Mauricio Macri y su partido.

Pareja apuntó contra el expresidente tras sus recientes declaraciones donde habló de “dirigentes con precio” que se pasaron de Pro a LLA. “Cuando ganamos el balotaje, ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Y no los fuimos a buscar”, sostuvo.

Hace varias semanas que la posibilidad de un acuerdo entre los partidos parece lejana. Ya hay siete distritos cerrados donde no hubo posibilidad de unión, y Macri remarcó que la negativa no vino de sus filas. A mediados de abril, había afirmado que la falta de acuerdo se debió a que el “triángulo de hierro”, compuesto por los hermanos Javier y Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, no tenía voluntad de llegar a un entendimiento.

Pareja no descartar por completo la posibilidad del acuerdo aunque dijo que debería ser en la boleta de LLA. También sostuvo que “no es su tarea” evitar que el Pro “desaparezca”, en diálogo con La Brújula 24.

“Yo creo que el expresidente hace rato que no tiene razón, lamentablemente”, arremetió. Sus palabras refirieron a las declaraciones de Macri, donde criticó a los “dirigentes con precio” que se fueron del partido y hoy encabezan las líneas de La Libertad Avanza. Esta postura se repitió en sus dirigentes cercanos, como el asesor Fernando de Andreis y la primera candidata a legisladora de Pro en la ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospennato.

“Nosotros llevamos adelante una tarea muy genuina y él lo sabe muy bien. En lo personal, cuando ganamos en el balotaje en noviembre, yo me junté con la mesa política de la provincia y di una sola indicación: no ir a caranchear en los espacios amigos como el Pro y sectores del radicalismo. No ir a buscar a sus dirigentes, dejar que decante naturalmente. Hicimos eso”, señaló.

Y agregó: “En ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Y no los fuimos a buscar. Dejamos las puertas abiertas de manera natural. Y ese proceso se da natural porque creo que tuvimos mucha consideración sobre el paso de ellos por el poder y eso hace que hoy con las filas de LLA y Pro estemos en entendimiento, no digo absoluto, pero en toda la provincia naturalmente sectores de Pro se juntan con LLA y están tirando al mismo lugar”.

Aunque Pareja dijo que “con el Pro puede haber acuerdo”, remarcó que por ahora no lo hay y que, si es así, la boleta será “sin dudas” de La Libertad Avanza. “Ni la dirección que yo le dé a los dirigentes del partido ni la orden que dé el expresidente cambia lo que está pasando en el territorio. Cuando sectores de Pro se ponen de acuerdo con La Libertad Avanza, le sacan poder a los dirigentes”, afirmó.

El armador bonaerense remarcó que “la tarea de Macri” es “lograr que no desaparezcan”. “Mi tarea no es hacerlos desaparecer. Hay una laguna en el medio: no es responsabilidad de uno u otro. Los que quieren subir, se suben sin condiciones. No es primero el cargo o lugar a ocupar. Lamentablemente para los que están en política en los últimos años es lo que naturalmente pasa… la política va a tener que entender que cambiaron las reglas de juego. Con nosotros no hay condicionamiento”, sumó.

Macri había hablado hace unas semanas de aquella foto que se sacaron los representantes de Pro en la provincia, Cristian Ritondo y Diego Santilli, en la Casa Rosada: “La foto existió, la sacaron ellos y la publicaron ellos. Antes de entrar acá, hablé con Cristian Ritondo y me transmitió que no ha habido ningún avance más allá de aceptar la posibilidad de sentarnos a trabajar, pero ni siquiera han aceptado todavía que esto es un acuerdo entre partidos”.

Pareja señaló que “el dirigente que viene a discutir la foto del día de hoy, está fuera del razonamiento” del partido.

También informó que habla con Ritondo con Santilli, con quienes hay un “muy buen diálogo”, pero subrayó la necesidad de un acuerdo sin condicionamientos.

“Macri cuando habla y pone condiciones como ‘nombré cinco personas para negociar con LLA los acuerdos partidos’… Yo le preguntaría: ¿Usted se da cuenta que tenemos a la mejor ministra de Seguridad de la historia [Patricia Bullrich] que era su candidata a presidente que llegó a competir contra Javier Milei? ¿Y el ministro de defensa es su vicepresidente? Y Sturzenegger, Caputo, que vienen de las líneas de Pro… ¿De qué estamos hablando? Yo me llevo perfecto con Santilli y Ritondo. ¿Cuál es el problema de que nos pongamos de acuerdo sin condiciones?“, reclamó.

Para Pareja, la falta de condiciones se relaciona directamente con que la política fracasó. “Señores, miren, han fracasado. También los de Pro, peronismo, radicalismo, Coalición Cívica… han gobernado todo. Fracasaron en gestión política y perdieron electoralmente. En esa lógica sentémonos a hablar todo lo que quieran”, concluyó.