El 2 de mayo no habrá clases, bancos ni administración pública, pero ¿qué pasa con los privados?

El viernes fue declarado por el Gobierno como “día no laborable con fines turísticos”, pero no es un feriado. Cómo se decide quiénes trabajan y quiénes no.

Esta semana tiene, a muy poco tiempo del “finde” largo de Semana Santa, otra minivacación de cuatro días. Porque con el fin de fomentar el turismo, al feriado del jueves 1º de mayo, Día del Trabajador, el Gobierno le sumó un “día no laborable con fines turísticos”. ¿Qué significa esto para en concreto y qué sectores no trabajarán el viernes?

El 2 de mayo no es un feriado completo, pero de todos modos no habrá clases, ni bancos, y tampoco trabajará la administración pública.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que todos los bancos del territorio nacional permanecerán cerrados durante cuatro días: el feriado nacional, el día no laborable del viernes, y el fin de semana normal.

Por otra parte, no habrá actividades en las escuelas públicas y privadas dependientes de la provincia de Buenos Aires, como así tampoco en los colegios preuniversitarios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

También se pudo saber que la administración pública nacional y provincial no tendrá actividades el viernes.

A criterio del empleador

En el caso del empleo privado en general, la cuestión es distinta.

Al tratarse de un día no laborable y no de un feriado propiamente dicho, cada empleador definirá si sus trabajadores podrán tomarse o no este día extra de descanso. Así quedó determinado en el Decreto 1027, publicado en noviembre de 2024 en el Boletín Oficial.

Un detalle importante es que el 2 de mayo, en caso de que el empleador decida que sus empleados trabajen, se pagará como día simple. Pero el 1º de mayo, si ocurre esto, se considera como domingo y debe pagarse doble. Así se precisa en el artículo 181 de la ley 20.744 o de Contrato de Trabajo.

En general, se considera que muchos comercios abrirán sus puertas. Y teniendo en cuenta que es, justamente, un “día no laborable con fines turísticos”, los que más trabajarán serán los sectores ligados al esparcimiento, como bares, restaurantes y cines. Además de, por supuesto, todo lo ligado al periodismo.