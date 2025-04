El arzobispo de Buenos Aires volvió a clamar por los jubilados: “Es una deuda social y moral”

El prelado destacó que “la fragilidad en nuestra sociedad está en los niños que viven situaciones difíciles en sus casas, está en los presos, está en los enfermos, está en los abuelos, en cada sector social frágil: también, los jubilados”.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a poner el foco en la crítica situación de los jubilados en Argentina y remarcó que se trata de una deuda “social y moral” del país. El prelado llamó al diálogo, a la superación de diferencias y alertó sobre los efectos negativos de la “agresión verbal”, que consideró como una antesala de la violencia.

Durante la misa del Jueves Santo, García Cuerva llevó a cabo el tradicional gesto del lavado de pies, dedicado especialmente a los jubilados, como símbolo de atención hacia los sectores más vulnerables. En tanto, en las últimas horas profundizó sobre este mensaje en declaraciones radiales, destacando que “la fragilidad en nuestra sociedad está en los niños que viven situaciones difíciles en sus casas, está en los presos, está en los enfermos, está en los abuelos, en cada sector social frágil: también, los jubilados”.

Subrayó que “una jubilación digna es parte de no hacerlos descartables, es parte de lo que significan sus derechos que también está bueno que recordemos”, y añadió con firmeza que “el tema de la jubilación es una deuda moral de la Argentina de hace muchísimos años, esto hay que dejarlo en claro”. En este sentido, evocó la lucha histórica de la activista Norma Plá, reconociendo su papel en la defensa de los derechos de las personas mayores.

“No es un problema nuevo”

Para García Cuerva, el problema no es nuevo: “Es una deuda social y moral con nuestros abuelos, con estas personas que han aportado con su trabajo durante tantos años y hoy no llegan a poder comprar sus remedios. No es un problema de ahora, es un problema que venimos viviendo hace muchísimos años”.

Además, el arzobispo se refirió a la necesidad de construir una sociedad basada en “el diálogo y el entendimiento”. Afirmó que “el papa Francisco habla siempre de la cultura del encuentro, de tender puentes. Creo que los argentinos nos merecemos esa oportunidad, la posibilidad de tender puentes y dialogar“. En este marco, describió la polarización social como una “herida” que provoca dolor pero también deja espacio para la esperanza de una “cicatrización”.

Acciones concretas

Durante el Via Crucis realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el arzobispo propuso cuatro acciones concretas como guía espiritual y social: “Contemplar, poder mirarnos a los ojos y descubrir que todos llevamos nuestras cruces; abrazar, tratarnos bien. Es clave que empecemos a tratarnos bien, evitar la descalificación, la agresión verbal, que también nos lleva a la violencia; vaciar, vaciar las pesadas cruces; y esperar”.

En la parte final de su mensaje, García Cuerva alentó a todos los argentinos a comprometerse en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para “hacerle la vida más fácil a los sectores más frágiles”. Y recalcó que “cada uno de nosotros tiene que poner lo mejor de sí mismo para que sea madrugada, para que empiece a iluminarse una Argentina distinta, más allá de que pensemos distinto, sentarnos a una mesa, pensar temas que sean política de Estado y darle para adelante”.