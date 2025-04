Aparecieron los votos para sacar ficha limpia y podría tratarse el jueves 24

Los senadores santacruceños confirmaron que votarán a favor de la media sanción de Diputados y ahora pedirán a Victoria Villarruel llamar cuanto antes a sesionar.

Pese al feriado largo de Semana Santa, los tiempos se aceleraron dramáticamente en el tema ficha limpia. En rigor, podría afirmarse que los planetas se alinearon para que el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados desde el mes de febrero en extraordinarias pueda aprobarse en la Cámara alta. Incluso ya se habla de una fecha concreta: este jueves 24 de abril.

Las dudas que siempre existieron respecto de la suerte de esta norma en el Senado estuvieron circunscriptas todo el tiempo a los votos de los senadores misioneros y los santacruceños. Particularmente estos últimos. Las mismas acaban de ser despejadas, con lo que en caso de haber voluntad política en la próxima semana, el tema podría ser definitivamente resuelto.

Las dudas respecto del destino de la norma habían sido expuestas por la cabeza visible del proyecto en el Congreso, la diputada Silvia Lospennato, quien en vísperas de la sesión convocada por el oficialismo para el miércoles 9 de abril para tratar ficha limpia en la Cámara alta, llamó a estar seguros de contar con los votos; esto es, no ir a ciegas a una sesión que en caso de ser rechazado, el proyecto volvería a fojas cero.

Más allá de que el argumento fue que muchos senadores se habían vuelto a sus provincias por la reprogramación de vuelos con vistas al paro del jueves pasado, la suspensión de esa sesión se interpretó entonces como la confirmación de que esos votos no estaban asegurados.

Atento a que los senadores misioneros se inclinarían a votar a favor de lo aprobado en Diputados tal cual lo hicieron sus comprovincianos en esa Cámara, todos los interrogantes apuntaban hacia los dos senadores de Por Santa Cruz. Uno de ellos habló este Viernes Santo para despejar definitivamente esas dudas.

José María Carambia difundió este viernes un video que decidió hacer “ante las constantes mentiras, falsedades, manipulación de la información e injurias de los medios nacionales para con el bloque de senadores de Santa Cruz y el gobernador de nuestra provincia respecto al tratamiento de ficha limpia”.

El senador patagónico explicó todo lo que rodeó a la sesión suspendida, informando en el video que el mediodía del martes 8 de abril se había reunido con el vicejefe de Gabinete José Rolandi, quien le preguntó qué pensaba respecto de suspender la sesión, porque había senadores que estaban en duda y otros que no sabían si iban a estar presentes.

“Yo me negué rotundamente, porque nosotros estábamos dispuestos a sesionar, dar quórum, e ir a hacer el tratamiento correspondiente”, aclaró Carambia, que aseguró haberle dicho a Rolandi que “es muy difícil que alguien esté en duda porque mañana no se van a animar a votar en contra, porque esta ley dejó de ser una ley legal para ser una ley moral. ¿Quién se va a animar a votar en contra de una ley moral?”, comentó Carambia, que contó haber presentado una nota del bloque Por Santa Cruz ese mismo día pidiendo que les dijeran a qué hora se haría la reunión de Labor Parlamentaria, a fin de mostrar su voluntad de sesionar. La misma no fue respondida, “y a las horas nos preguntan si estábamos dispuestos a firmar una nota para suspender la sesión”, contó. Esa nota fue suscripta por varios senadores y por eso se suspendió sin fecha la sesión, por una resolución firmada por el presidente provisional del Senado, que a juicio de los senadores santacruceños “es vulnerable jurídicamente”.

“Por eso, para que no haya malos entendidos, invitamos a todos los senadores a que esta semana se sesione por ficha limpia y a la vicepresidenta a que convoque a la sesión correspondiente suspendida ilegalmente”, cerró Carambia.

En su programa de La Nación+, la periodista Cristina Pérez dijo este viernes por la noche haber hablado con el gobernador santacruceño Claudio Vidal, quien le aseguró haberle dado instrucciones a los dos senadores de su provincia para “votar a favor de ficha limpia”. Contactado por Zoom durante esa emisión, el senador Luis Juez celebró la noticia asegurando que tanto la senadora Natalia Gadano como José María Carambia “son muy buenos senadores, pero son (también) muy verticalistas”, de ahí que consideró determinante la postura anunciada por el gobernador Vidal, a quien ambos responden.

“Me da mucha esperanza que la política por fin haya entendido el mensaje de poner una vara ética mínima de decencia para los que van a representar al Gobierno argentino”, señaló en La Nación+ por su parte la diputada Silvia Lospennato. En ese contexto, dijo que “para evitar dimes y diretes, sería muy bueno que (los senadores) le acercaran a la vicepresidenta las 37 o 38 firmas que hay hoy para convocar a esa sesión”.

También fue contactado el propio Carambia, quien confirmó al aire su voto a favor de ficha limpia, y aclaró respecto de la postura habitual de su bloque de no informar sus votos hasta el final es “por respeto parlamentario”.

E insistió en que estaban preparados la semana pasada para votar y suspendieron la sesión. “Nos echaron la culpa a nosotros, pero la ley debió salir la semana pasada”, afirmó Carambia, que aclaró que ellos ya tenían una decisión tomada y que “no es que el gobernador nos dice lo que tenemos que hacer”. Por el contrario, sostuvo que él tiene proyectos presentados para aumentar la pena a la corrupción, “porque la mayoría de los delitos son excarcelables”.

Su colega Luis Juez estuvo de acuerdo en aumentar las penas, mientras que Lospennato agitaba el proyecto de extinción de dominio en tal sentido, al tiempo que aseguró estar chateando con el presidente Javier Milei, quien le había dicho que le parecía “una excelente idea que todos le pidan a la vicepresidenta avanzar con la sesión.

La Ley de Ética Pública

En ese programa se informó que en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional se había incluido una norma para actualizar la Ley 25.188 de Ética Pública, lo que motivó al propio Milei mensajear a la conductora para asegurarle que su gobierno había sido el que puso en el documento la petición para incluir una nueva Ley de Ética Pública.

Fue ahí que el presidente posteó en la red social X: “Vamos a full y sin atenuantes con la ley de Ética Pública”.

Rival directa de La Libertad Avanza en la Ciudad, Lospennato celebró esa iniciativa, afirmando que “tenemos que ir a una Ley de Ética Pública robusta, aumentar las penas y avanzar con extinción de dominio”.

Según trascendió, entre lunes y martes se evaluará en el Senado las condiciones de tratar en lo inmediato el proyecto de ficha limpia, que de esa manera podría llegar al recinto el próximo jueves 24.