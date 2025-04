“No es factible un sistema jubilatorio sin los aportes correspondientes”

Así lo expresó el jefe de Gabinete cuando le preguntaron sobre lo que sucederá con la moratoria previsional.

En su intervención durante la sesión informativa de este miércoles, el riojano Ricardo Herrera, vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, se refirió a la situación de la ya desaparecida moratoria previsional.

“Hay 3.000.000 de personas en el sistema previsional argentino que se han jubilado con los aportes correspondientes, además de los 3.500.000 que se han jubilado por el sistema de moratoria. En la respuesta que nos da, el jefe de Gabinete deja a 240 mil personas sin respuesta por parte del Estado Nacional, porque son las personas que no se van a poder jubilar en 2025, las mandan a la PUAM y hay gente que cumple la edad este año. ¿Cuál es la respuesta del Estado para este tema?”

Guillermo Francos, que ya había dejado claro que el Gobierno no piensa restablecer la moratoria previsional, le aclaró que, tal cual ha dicho el Ministerio de Capital Humano, la posibilidad de regularizar continúa vigente para aquellos empleados a los que les faltan aportes y estén a 10 años o menos de la edad jubilatoria. Señaló que en el caso de las personas que tengan 65 años o más y no reúnan los años de aporte necesarios, pueden acceder a la PUAM.

Valorizó que la PUAM permite tener ingresos por encima de la indigencia. “330.000 personas perciben la PUAM”, agregó, advirtiendo que “con el sistema jubilatorio que tenemos no es factible un sistema que no tiene los aportes correspondientes. Si no conseguimos generar a través de modificaciones determinadas normas, es muy difícil sostener el sistema previsional”.