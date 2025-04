¿Qué país se lleva el 77% del total de yerba que exporta la Argentina?

En 2024, los envíos al exterior crecieron un 19,4% interanual y alcanzaron 45.109 toneladas. La demanda interna se redujo un 9,3%.

La yerba mate, la clásica e infaltable infusión de Argentina, alcanzó en 2024 niveles récord de producción y exportación, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Durante el año pasado, se cosecharon 986.738 toneladas, lo que significó un aumento del 27,4% respecto de 2023 y un 19,3% más que el promedio de los últimos cinco años.

El comercio exterior del producto también tuvo un desempeño sobresaliente. Las exportaciones de yerba mate y sus derivados crecieron un 19,4% interanual, alcanzando un total de 45.109 toneladas.

Si bien no son muchos países a los que se exporta este producto, hay uno que se lleva casi todas las miradas. Se trata de Siria, que sigue siendo el principal destino, con el 77% de los envíos, seguido por Chile (14%), España (5%) y Estados Unidos (2%), mientras que el 2% restante se repartió entre 13 destinos.

“A partir de los procesos migratorios que tuvo Argentina en el siglo XX, muchos inmigrantes sirios conocieron el mate, y con el paso de los años el consumo se difundió en el país de Medio Oriente”, explicó el Bolsa rosarina.

Todos los despachos alcanzaron un valor de US$ 100 millones. En tanto, en 2024 se realizaron importaciones del complejo yerba mate por un valor de US$ 23 millones, principalmente desde Brasil y Paraguay, dando como resultado un superávit comercial de US$ 77 millones para este complejo. Esta balanza comercial presenta una mejora del 8,3% respecto al 2023.

Pese a estos indicadores positivos, el consumo interno mostró un retroceso. Según un informe elaborado por Franco Ramseyer y Emilce Terré, economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2024 el mercado interno demandó 258.814 toneladas, un 9,3% menos que el año anterior. Sin embargo, en enero de 2025 se observó un leve repunte del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior, lo que podría anticipar una recuperación.

En cuanto a los formatos de venta, el paquete de 1/2 kg se consolidó como el más elegido por los consumidores, representando el 56% de las compras. Por detrás se ubicó el envase de 1 kg, con el 38% de participación, mientras que las presentaciones de 1/4 kg y 2 kg tuvieron una incidencia menor.