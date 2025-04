Kevin De Bruyne se despide del Manchester City tras una década dorada: “Conseguimos todo”

El talentoso mediocampista belga Kevin De Bruyne confirmó lo que muchos temían: esta será su última temporada vistiendo la camiseta del Manchester City, cuyos resultados en vivo podés seguir en Flashscore. Con un emotivo mensaje en redes sociales, el jugador de 33 años anunció que no renovará su contrato con el club inglés, cerrando así un ciclo glorioso que abarcó diez años y estuvo repleto de títulos, récords y momentos inolvidables.

“Estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City”, escribió De Bruyne en una publicación que conmovió a los hinchas. Agradeció a la ciudad, al club y a su gente por marcar su vida de una forma imborrable. “Esta ciudad. Este club. Esta gente… me lo dio todo. ¡No tuve más opción que devolverlo todo! Y, ¿saben qué? ¡Lo ganamos todo!”, expresó con emoción.

Una era inolvidable en Manchester

De Bruyne llegó al City en 2015 procedente del Wolfsburgo alemán, en una transferencia valuada en 60 millones de euros. Con la llegada de Pep Guardiola al año siguiente, se convirtió en el motor del equipo. Durante esta década, cosechó 16 títulos, incluyendo seis Premier League, una Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Su influencia fue clave tanto en lo colectivo como en lo individual. Con 106 goles y 174 asistencias, De Bruyne participó en 280 anotaciones del club, y su nombre quedó grabado en la historia como el máximo asistidor de la Premier League.

El homenaje de Guardiola

En conferencia de prensa, Pep Guardiola se refirió a la salida del mediocampista con palabras llenas de afecto y admiración:

“Es un día feliz y triste al mismo tiempo. Feliz por haber compartido tantos años con él y por todo lo que nos dio. Su calidad, su humanidad, su liderazgo. Pero triste porque se va una parte importante de nuestra historia. Como cuando se fueron Kompany, Silva o Agüero. Pero aún nos quedan partidos para seguir disfrutándolo y rendirle el homenaje que merece”.

Lesiones y el final del camino en la Premier

En la actual temporada, las lesiones limitaron su participación a solo 20 encuentros, en los que sumó dos goles y seis asistencias. Aun así, su peso dentro y fuera del campo nunca se puso en duda. Su liderazgo, visión de juego y capacidad de decidir en momentos clave lo convirtieron en una leyenda viva del club.

¿El futuro en Arabia Saudita?

Aunque no hay anuncio oficial sobre su próximo destino, los rumores apuntan a que el Neom SC —club líder de la segunda división de Arabia Saudita, cuyos marcadores en vivo puedes seguir en Flashscore— estaría avanzando en negociaciones para ficharlo como figura central de su proyecto deportivo. Las conversaciones, según medios europeos, habrían sido “positivas y avanzadas”, lo que abre la puerta a una nueva etapa en Medio Oriente.

La emotiva carta de despedida

En un extenso texto que compartió en Instagram, Kevin se dirigió directamente a los hinchas y a la ciudad:

“Sabía que este momento iba a llegar. Y aunque no es fácil, quiero que lo escuchen de mí: estos son mis últimos meses con ustedes. Esta ciudad me cambió la vida, nos dio todo a mi familia y a mí. Nuestros hijos llevarán a Manchester no sólo en sus pasaportes, sino también en sus corazones. Este siempre será nuestro hogar”.

“Gracias a todos los que hicieron de estos 10 años una experiencia inolvidable. Aún queda camino por recorrer juntos, ¡disfrutemos de cada segundo!”