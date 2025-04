El mensaje del Gobierno en las estaciones de tren contra “la casta sindical”

Desde el Ejecutivo afirman que el paro de la CGT es un “ataque a la República”, y así lo hacen saber en un mensaje que aparece en las carteleras de Constitución y Retiro, además de ser difundido por altoparlantes.

Este jueves se cumple la jornada central del paro dispuesto por la CGT y ya desde anoche el Gobierno nacional comenzó a difundir un contundente mensaje contra “la casta sindical” por los altoparlantes de las terminales ferroviarias de Constitución y Retiro, que también puede leerse en las pantallas de las estaciones.

Desde el Poder Ejecutivo expresan en su mensaje: “Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denuncia al 134”.

No es la primera vez que el Gobierno utiliza este sistema para comunicarse con la gente durante una medida de fuerza o alguna manifestación. Así, el 30 de octubre del año pasado, durante una huelga de los gremios del transporte, en las carteleras de las estaciones de tren y de subtes, además de la app Mi Argentina, se leía: “Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte”.

Mientras que en ocasión de la marcha de los jubilados del 20 de marzo pasado, las carteleras avisaban: “Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”.

En tanto, la línea 134, con la que se recolectan denuncias de beneficiarios de planes sociales acerca de amenazas por parte de los dirigentes piqueteros y punteros políticos, fue habilitada por el Gobierno en 2023.

De acuerdo a lo que había explicado el vocero presidencial, Manuel Adorni, “todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”.