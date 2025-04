Un niño de 12 años fue golpeado en un recreo: terminó con fractura de tórax y hundimiento de cráneo

El hecho ocurrió durante el horario escolar, cuando el niño agredido estaba en el recreo, comiendo una golosina. Los agresores, de 13, 14 y 17 años, rompieron un alambrado perimetral e ingresaron al establecimiento sin autorización.

Un episodio de violencia escolar terminó de una forma grave: tres chicos golpearon brutalmente a otro de 12 años en un colegio de General Rodríguez, causándole fractura de tórax y hundimiento de cráneo.

El niño fue asistido y trasladado al Hospital Vicente López y Planes y, debido a las lesiones que presentaba, tuvo que ser operado. Según dijo su mamá en declaraciones televisivas, la intervención quirúrgica fue exitosa, aunque su recuperación va a llevar un tiempo. “Va a tener un cuidado de por vida, porque esa parte (la cabeza) no la pueden tocar, no se puede lastimar”, indicó la mujer en diálogo con TN.

“Agradezco a Dios porque está vivo. Va a tener un tiempo largo de recuperación. El alta definitivo va a ser de seis meses a un año, sigue en terapia intensiva”, apuntó la mujer, de nombre Jael. Y añadió: “En tres meses va a poder levantarse. Quiero que esto sirva para algo, que las heridas de mi hijo sirvan para algo. No quiero que le toque más a nadie”.

El hecho ocurrió durante el horario escolar, cuando el niño agredido estaba en el recreo, comiendo una golosina. Los agresores, de 13, 14 y 17 años, que también son alumnos de la institución, la Escuela Secundaria Nº13 pero que ese día no tenían clases, rompieron un alambrado perimetral e ingresaron al establecimiento sin autorización, directamente a cometer la agresión.

Los tres adolescentes se acercaron al niño y le exigieron que les diera su golosina. Ante la negativa, lo atacaron y le dieron una patada en la cabeza, que le provocó una grave lesión craneal. Además, por los golpes, sufrió la fractura en el tórax.

En tanto, la enfermera que atendió al niño en la escuela, dijo al programa “Arriba Argentinos” que tenía “la cabeza hundida”. Mara Bueno sostuvo que se acercó al colegio – al que también asisten sus hijos – ni bien le avisó un primo del chico agredido. Al llegar notó que, por fortuna, la víctima no había perdido del conocimiento; no obstante, relató que hubo cierto destrato por parte de las autoridades del establecimiento, que quisieron correrla de escena cuando llegó la ambulancia.

“Me dio bronca porque yo también soy mamá, mis nenes van al colegio ahí y no es la primera vez que pasa. A mi hija hace dos años le dieron la cabeza contra el cordón“, aseveró la mujer.

“Estos chicos eran cuatro, no eran tres. No entiendo por qué no cierran este acceso que tiene. Mis hijas tomaron la medida de filmar como lo tienen antes de que lo cierren. Estoy cansada como mamá de no saber si mi hijo está bien en el colegio”, señaló.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Piqué.