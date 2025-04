“UNA BOA EN BRANDSEN”

La aparición de una serpiente en el barrio Las Mandarinas de Brandsen generó sorpresa y preocupación entre los vecinos. Una vecina de la zona, compartió en sus redes sociales que vio al animal deambulando entre los pastizales, en las calles Oss y Saavedra, y pidió precaución: “¡Tengan cuidado con sus mascotas!”.

En un primer momento se pensó que podía tratarse de una pitón, pero Gastón Pérez, un vecino con conocimientos en fauna silvestre aclaró que en realidad se trata de una boa arborícola, una especie originaria de Centroamérica que también puede encontrarse en Brasil.

“Es totalmente inofensiva, no tiene veneno y suele usarse como mascota porque es muy dócil”, explicó a DLN. “Eso sí: necesita un espacio grande y adecuado, ya que es arborícola y excelente trepadora”, agregó.

Según detalló, estos animales pueden alcanzar los 3,5 metros de largo y pesar entre 6 y 8 kilos en la adultez. En cautiverio, su expectativa de vida va de los 30 a los 40 años.

“No conozco a nadie en nuestra zona que tenga una como mascota, pero sí hay varios serpentarios que crían este tipo de especies. Yo me juego la cabeza que esta llegó a nuestra ciudad en algún transporte desde el norte”, estimó. Además, destacó que el ejemplar que aparece en la foto compartida “se ve en muy buenas condiciones de salud”.

Por último, pidió evitar hacerle daño al animal: “Espero que no la maten cuando la encuentren. Si me avisan, me ofrezco a ayudar con la captura y trasladarla a alguno de los serpentarios de la zona, donde van a poder cuidarla como corresponde”.