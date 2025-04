Caso García-Mansilla: Lorenzetti dijo que él “nunca aceptaría ser designado por decreto”

“El Senado tomó una decisión respetable”, planteó el integrante del máximo tribunal aunque aclaró que se discutió más sobre el decreto que sobre los antecedentes de los elegidos.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró este viernes que la decisión del Senado de rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal es “respetable”, y le dejó un mensaje al académico elegido por el Ejecutivo: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

Si bien aseguró que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei dependerá de una decisión personal, Lorenzetti dejó clara su posición: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Lo primero que corresponde es dar tranquilidad a la población. La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”, sostuvo Lorenzetti en declaraciones a radio Mitre.

Y agregó: “Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”.

Las declaraciones de Lorenzetti se dan horas después que el Senado rechazara los pliegos de los jueces Lijo y García-Mansilla, elegidos por el Presidente para integrar la Corte. Si bien Lijo no llegó a asumir “en comisión” en el máximo tribunal, García-Mansilla sí lo hizo y ahora el debate pasa por si renuncia o sigue hasta fin de año en ese cargo.

Ante la consulta sobre si debería renunciar, Lorenzetti tomó cierta distancia al asegurar que él no puedo opinar sobre temas jurídicos. “El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a pensar sobre esto, es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos”, afirmó.

Pero ante la repregunta sobre qué hubiese hecho el propio Lorenzetti en una situación similar, el juez santafesino respondió: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.