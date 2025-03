Francos: “Cristina tiene una condena que depende de un recurso ante la Corte que va a ser rechazado”

El jefe de Gabinete de la Nación habló de la situación judicial de la expresidenta: “Como es la tradición en estos casos, la Corte obviamente no va a hacer lugar al recurso de queja”.

“Cristina tiene una condena de prisión que depende hoy solamente de un recurso de queja ante la Corte que va a ser rechazado”, dijo esta mañana el jefe de Gabinete de Ministros la Nación, Guillermo Francos, sobre la expresidenta Cristina Fernández. “Como es la tradición en estos casos, cuando hay doble condena, sobre todo cuando está el Tribunal de Casación de por medio, la Corte obviamente no va a hacer lugar al recurso de queja. Es lo que se supone, por la tradición y la doctrina”, agregó Francos, en diálogo con Radio Rivadavia. Según el ministro coordinador, “es esperable que en algún plazo -la Corte no tiene plazos-, que en algún momento, esa condena finalmente quede firme”.

Francos había sido consultado por si ve nerviosismo en los sectores cercanos a la expresidenta, y también por la afirmación del presidente Javier Milei, quien en una entrevista la semana opinó que Fernández está nerviosa porque “sabe que va a ir presa”. “Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa, y eso la tiene como loca. Está quemando las naves, ella y los delincuentes de sus socios”, sentenció el Presidente.

Según Francos, “si esto fuera así, la expresidente tendrá que purgar su pena. Si esto la tiene nerviosa, supongo que sí. Obviamente, a nadie le puede resultar indiferente tener pendiente como espada de Damocles una condena penal de estas características”.

Relacionado con las contiendas electorales de este año, “si la estrategia del kirchnerismo gira en torno de esto, yo no lo puedo decir, supongo que es algo que tendrán que responder ellos”, opinó Francos. “En la discusión, en el debate político de la campaña electoral, ese no creo que sea el tema más relevante. El tema más relevante es qué hizo el kirchnerismo cuando fue gobierno y cuál fue el resultado de lo que hizo. Y qué hace el gobierno del presidente Milei y cuál fue el resultado de lo que hizo en un año y pico”, dijo en el diálogo con el periodista Ignacio Ortelli.

De acuerdo con Francos, teniendo en cuenta la baja de la inflación y los crecimientos de la economía y de los salarios sobre la inflación, “¿cuál es el debate que pueden generar sobre estos temas básicos de la economía? Creo que el debate pasará por ahí. No sé si ellos van a utilizar otro elemento como ese que se está planteando en la pregunta (NdR: la situación judicial de la expresidenta), capaz que lo usan”. Y cerró: “A nosotros ese punto nos resulta indiferente porque depende de una definición judicial que no sé si será inminente o no, pero que para mí está clara, esa condena finalmente se va a hacer efectiva”. (DIB) GML