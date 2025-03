Vidal afirmó que “LLA confundió su enemigo en la Ciudad” e “ir divididos es hacerle el juego al kirchnerismo”

La diputada nacional, jefa de campaña del oficialismo porteño, lamentó que no se haya llegado a una alianza. “El candidato es el Pro”, respondió al ser consultada sobre si podría ir en la lista.

Ante el inminente cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, la diputada nacional María Eugenia Vidal se refirió al acuerdo que no fue entre el Pro y La Libertad Avanza y consideró que la fuerza liderada por los hermanos Milei se equivocó de “enemigo” en el distrito porteño.

“Creo que La Libertad Avanza confundió su enemigo en la Ciudad, que no es al Pro, es el kirchnerismo. El Pro quiere ir junto con LLA, lo propuso en muchas oportunidades y lo estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires, porque no queremos que la Argentina vuelva para atrás”, expresó.

La jefa de campaña del Pro en estas elecciones porteñas resaltó que “en la Ciudad ir divididos, y no juntos, es hacerle juego al kirchnerismo. La división del voto le hace juego al kirchnerismo”.

“(Leandro) Santoro hoy no tiene más votos que los que tuvo en otras elecciones, según las encuestas. El problema es que todos los que estábamos juntos no lo estamos en esta elección, y eso no fue por falta de vocación de diálogo del Pro”, señaló.

En declaraciones a radio Mitre, la legisladora aseguró que en estos comicios “está en juego la oportunidad de que los porteños sigamos transformando la Ciudad en equipo con el Pro”.

“Nosotros sin ningún tipo de especulación acompañamos al presidente (Javier) Milei en el Congreso, en todas las leyes, incluso muchas que tenían costo político. Pero pusimos en primer lugar que el programa económico funcionara, que se pudiera bajar la inflación. Lamentablemente en la Ciudad no pasó lo mismo”, comparó.

Y subrayó que “la decisión de la presidenta de La Libertad Avanza, que es Karina Milei, fue no apoyar al Pro. No votó el presupuesto que propuso Jorge Macri y partió el bloque en la Legislatura”.

Consultada sobre si podría encabezar la lista de legisladores porteños, la exgobernadora bonaerense respondió: “Lo vamos a decidir entre todos. No voy a negar que mi nombre fue evaluado. No se trata de convencerme, el candidato es el Pro, un equipo que viene transformado la Ciudad hace 17 años y necesita aumentar sus legisladores, porque hoy solo tiene siete”.

Además, sobre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Vidal dijo que “cada uno decidió irse”. En el caso de Bullrich, “sin consultar al partido tomó un cargo en el Ejecutivo y es una gran ministra, pero decidió irse del Pro”, además de que los legisladores que le responden rompieron el bloque tanto en la Legislatura porteña como la bonaerense. “Ha atacado públicamente a Mauricio Macri, quien le dio sus mejores oportunidades políticas”, añadió.

Respecto a Rodríguez Larreta, quien jugará por fuera del Pro, la diputada nacional confesó: “Me parece muy triste, y todo el mundo sabe que yo con Horario tengo un vínculo y amistad de muchos años, pero me da mucha tristeza que Horacio haya arrancado su campaña con esa frase. El problema no es el olor a pis, el problema grave es el social: la Ciudad tiene en este momento familias y gente rota que viene del conurbano; del otro lado de la General Paz nadie se ocupa de ellos”.