La Bicameral de la AGN le reclama a Villarruel y Menem acelerar la designación de auditores

Además, en el Senado podría abordarse la cuestión en la sesión convocada para el próximo 3 de abril. El organismo de control solo quedará con su presidente desde este viernes.

La Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se anunció que le fueron giradas notas a las autoridades de ambas cámaras para que aceleren la designación de los auditores, ante la acefalía en la que caerá el principal organismo de control de la administración pública desde este viernes.

El diputado Miguel Pichetto, presidente de la comisión, recordó que este jueves es “la última reunión de la Auditoría con los representantes del Senado”, dado que su mandato vence este 31 de marzo. Se trata de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Mario Nieva.

“En la nota, les informamos de la caducidad de los mandatos y la probable acefalía de la AGN si no se completan y se eligen los auditores”, señaló sobre las misivas dirigidas a Victoria Villarruel y Martín Menem, donde también reclaman que “pongan en marcha el mecanismo” y “convoquen a los presidentes de los bloques para definir a los representantes”.

El legislador resaltó que “Diputados tiene un problema mayor porque viene de un retraso de un año”. A propósito de esto, en abril de 2024 se vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez.

Las negociaciones en la Cámara baja no llegaron buen puerto y el oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (sonó Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados. El Pro y la UCR querían un lugar cada uno, sumado a que Unión por la Patria considera que le corresponden dos.

Integrante de la bicameral, la camporista Luana Volnovich aseveró: “Nos tenemos que hacer cargo verdaderamente de esta situación, redoblar los esfuerzos para resolverlo. No nos olvidemos que esto que sucede en la AGN sucede mientras el Poder Ejecutivo está gobernando sin Presupuesto, donde además ha encarado una reforma del Estado gigante”.

“Todo esto genera una volatilidad institucional”, consideró la diputada y afirmó que “tenemos que generar los acuerdos para poder tener al principal organismo de control funcionando en este momento”.

A continuación, el senador salteño Juan Carlos Romero le pidió que UP “haga la propuesta” y reveló: “Ya lo hablé con el senador (José) Mayans para que en la sesión que está prevista el día 3 (de abril) hagamos el proyecto de resolución; los otros bloques están absolutamente de acuerdo en las nominaciones”.

Con 34 miembros en el Senado, a tres de la mayoría absoluta, difícilmente UP vaya a conformarse con un solo lugar. Querrá dos. El otro bloque que le sigue en cantidad de miembros es la UCR.

De acuerdo a la normativa vigente (Ley 24.156), los tres representantes por cada cámara del Congreso son elegidos “observando la composición de cada Cámara”. Conformada por 7 auditores en total, la AGN, dependiente del Congreso, quedará -a partir de este viernes- únicamente a cargo de su presidente, el peronista Juan Manuel Olmos.

“Este tema está con la pelota adentro del Congreso. El Gobierno no puede suplir con un DNU a los representantes, ni la Auditoría puede quedar acéfala. La tarea es nuestra”, cerró Pichetto.

Por otra parte, durante la reunión se avaló el envío de una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de “la obligación de los entes auditados. “Lo que está pasando en los últimos años en empresas y entes públicos que tienen que tener la auditoría de gestión, es que contratan estudios privados. Creo que eso no es válido”, apuntó el presidente de la comisión.

En ese sentido, el diputado dijo que “el jefe de Gabinete tiene que poner a disposición todas las actuaciones de las distintas empresas; y que, independientemente que hagan una auditoría privada, la AGN tiene que intervenir”. “Se trata fundamentalmente de afianzar la autoridad que tiene la Auditoría, que no puede ser suplida por estudios privados, porque estamos hablando de recursos que son del Estado Nacional”, añadió.

Impulsor de este pedido, el senador Romero advirtió: “Si esta nota no prospera, debemos hacer denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Finalmente, se puso a análisis de los integrantes de la bicameral la Cuenta de Inversión 2017, del gobierno de Mauricio Macri, que se trata de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo sobre la gestión del presupuesto.

“Es un tema para que cada senador y diputado lo estudie en profundidad”, indicó Pichetto, que además detalló que por parte de la AGN hubo un dictamen de mayoría de cuatro auditores, y otro de minoría de tres auditores, “que plantea la aprobación con salvedades”.

Los legisladores acordaron reunirse para darle dictamen el próximo 8 de abril a las 16.30. “Falta que la Auditoría mande la de 2018, 2019, y estaban cerrando, creo en el día de hoy, la cuenta 2020”, completó Pichetto.