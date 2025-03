Caputo anunció que el acuerdo con el FMI será de 20 mil millones de dólares

El ministro de Economía lo confirmó este jueves antes de la apertura de los mercados. “¿Qué podría salir mal?”, ironizó una diputada de UP, mientras que el jefe de LLA habló de “masterclass”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será de 20 mil millones de dólares.

“El monto que nosotros hemos acordado, que el staff va a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no, ese monto es de 20 mil millones de dólares. Es muy superior al monto que se viene escuchando”, dijo durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el marco de la XXIII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina.

Además, el funcionario reveló: “Estamos negociando también con el Banco Mundial, el BID y CAF un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central; ese es el objetivo del nuevo acuerdo”. Y aseguró que “las reservas brutas van a subir en torno a los 50 mil millones de dólares”.

“Caputo anuncia un nuevo acuerdo con el FMI. Como en 2018. ¿Qué podría salir mal? ‘El Messi de las finanzas’ lo está haciendo una vez más”, posteó en su cuenta de X la diputada de Unión por la Patria Eugenia Alianiello.

En tanto, su par de bloque Pablo Todero publicó: “20.000 MILLONES DE DÓLARES A CAPUTO. ¿Estás de acuerdo que el país se endeude con el FMI en ese monto y lo maneje otra vez @LuisCaputoAR como cuando lo pidió en 2018? Acaba de confirmar que pidió eso”.

“El endeudador serial y artífice de un nuevo fracaso económico, Luis Caputo, mezcla en su alocución en la conferencia de ASSAL, lo ocurrido el 12 (de marzo) cuando no se trataba ningún acuerdo con el FMI en el Congreso y (Patricia) Bullrich reprimió ferozmente, con la jornada del 19, cuando sí se trató en el Congreso el acuerdo con el FMI y la movilización fue totalmente pacífica, porque, como ya denunciamos, la violencia solo ocurre cuando intervienen las fuerzas represivas al mando de la criminal de Bullrich”, fustigó al ministro la diputada de la izquierda Vanina Biasi. Y añadió que “quiere tapar el bochorno de volver al FMI en tiempo récord con mentiras y acusaciones falsas”.

Por su parte, la diputada socialista Mónica Fein escribió: “USD 20.000 MILLONES. A semana de la votación del DNU de acuerdo con el FMI conocemos el monto, sin embargo, seguimos sin saber los detalles y las condicionalidades. Siguen las sombras sobre una nueva deuda que traerá más ajuste para la mayoría y un negocio para los especuladores”.

Al recordar un mensaje del presidente Javier Milei criticando la relación del FMI con Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, el diputado radical Julio Cobos señaló: “Coincido con el entonces diputado, Javier Milei. El crédito del FMI debe permitir la unificación del tipo de cambio y terminar con las intervenciones del Banco Central, que siguen generando pérdida de reservas; este es el criterio por el cual le dimos el aval desde el Congreso”.

“Lo que el ministro de la timba @LuisCaputoAR anunció hoy a la mañana, acaba de ser desmentido por la vocera del FMI. No hay acuerdo sobre el monto y el dinero, si llega, lo hará por partes. Un gobierno desesperado que no encuentra salida y no para de mentirnos en la cara”, alertó el senador de UP Daniel Bensusán.

Por el contrario, desde el oficialismo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, habló de una “masterclass” de Caputo y el presidente Javier Milei. “El nuevo acuerdo con el FMI nos permitirá reforzar las reservas y mantener el sendero de crecimiento y baja de la inflación. Nada podrá detener esta nueva historia que estamos construyendo”, sostuvo.