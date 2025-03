YPF incrementará 50% su inversión en Malargüe

Con una inversión de 30 millones de dólares, la compañía tiene previsto perforar dos nuevos pozos en la denominada Vaca Muerta mendocina. El Gobierno provincial aguarda el aval de la Fiscalía del Estado para autorizar la inversión.

YPF incrementará su inversión en la parte del bloque no convencional de la denominada Vaca Muerte mendocina, ubicada en la zona de Malargüe.

Se trata de 2 nuevos pozos que tiene previsto empezar a perforar en el corto plazo, frente a lo cual el plan 30 millones de dólares a cuatro años oficializado que el Gobierno autorizó a YPF en septiembre del 2024 parece haber quedado corto.

Al respecto, la ministra de Energía mendocina, Jimena Latorre, señaló que “es una ampliación de la inversión del orden del 50%”, sobre las nuevas perforaciones que, a un costo estimado de U$D 15 millones, prevé luego de abrir en Paso Bardas Norte y CN-7.

Cabe resaltar que la compañía dio un golpe de timón para dedicarse ahora en los recursos no convencionales, dejando atrás otras áreas convencionales.

El tal sentido, el CEO de YPF, Horacio Marín, manifestó: “Queremos que YPF sea 100% no convencional en 2026”, y agregó que “Mendoza es parte de esa nueva estrategia de inversiones encolumnado detrás de Vaca Muerta”.

El proyecto adicional ya se presentó al Gobierno provincial, que lo derivó a Fiscalía de Estado en los últimos días para la evaluación de rigor.

La presentación ingresó el miércoles 19 de marzo. Y desde el organismo de control conducido por Fernando Simón salieron a “bajarle un cambio” a la ansiedad del Ejecutivo por contar más temprano que tarde con el aval de Fiscalía al plan de YPF.

“Es un tema complejo, que seguramente requerirá contar con más información para el análisis”, señalaron.

Como en otras promesas de inversión de magnitud, la lupa estaría puesta en las condiciones pretendidas por la petrolera para avanzar con un plan hasta ahora ambicioso, atado al potencial de recursos no convencionales en la zona.

A los primeros dos pozos sobre la Vaca Muerta mendocina que empezaron a producir a principios de 2024 con un presupuesto de U$S 17 millones, le siguieron otras por alrededor de U$S 30 millones y ahora el nuevo plus. Lo cierto es que el plan de YPF es mucho más ambicioso, porque si se comprueban reservas puede llegar a 200 perforaciones por 1.500 millones.