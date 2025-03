El Gobierno difundió un video por el 24 de Marzo: rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos y refuerza el concepto de “memoria completa”

El spot es protagonizado por el escritor libertario Agustín Laje, quien no negó los crímenes cometidos durante la dictadura, pero abogó por recordar bien lo que pasó antes. Qué le contestaron los legisladores.

Tal cual se preveía, en la madrugada de este 24 de marzo el Gobierno de Javier Milei publicó un mensaje sobre su postura sobre el Día de la Memoria. O mejor dicho, la de Agustín Laje, protagonista del video e ideólogo de esta gestión, lo cual entonces es lo mismo.

VIDEO

Allí el escritor hace un relato en primera persona donde expresa lo que él mismo investigó sobre el tema: el papel de Montoneros y el ERP, y rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos.

La opinión de los legisladores

Hablando estrictamente de la fecha, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó Memoria, Verdad y Justicia y clamó porque “la memoria no se apague, que los hechos no se distorsionen, que nadie reescriba la historia ni deshonre la memoria de quienes injustamente ya no están. Que no se repita, que haya justicia, que nunca más volvamos a esa oscuridad”.

Sí opinó del mensaje oficial la radical Karina Banfi, que señaló: “Si vamos a contar la historia completa, entonces hay que decir que el gobierno de Raúl Alfonsín llevó a juicio a los altos mandos de las juntas militares y a los jefes de las organizaciones armadas. La justicia los condenó”.

“En julio de 1989 Firmenich estaba preso junto con otros. Cuando asumió Menem, los indultó a todos con ‘una nueva narrativa’: la pacificación nacional. Luego Néstor Kirchner levantó las banderas de ‘memoria, verdad y justicia’, pero sólo para los crímenes de los militares”. Y concluyó: “En paralelo, la justicia reabrió los juicios por crímenes de lesa humanidad y sobre las organizaciones armadas, había memoria y verdad para recuperar. Pero el kirchnerismo prefirió partidizar las banderas. Así comenzó este uso maniqueo de la historia. No hagamos lo mismo, entonces”.

El legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes dijo que “el video de Casa Rosada sobre el 24 de marzo tiene como único objetivo relativizar la responsabilidad y el daño de la dictadura, como si dijeran que la tortura y desaparición no está bien, pero no les quedaba otra. Un mensaje cínico, disfrazado de neutralidad”.

Agregó: “Dicen que cuentan la historia completa, pero se olvidan de algo clave: a la guerrilla la juzgaron y sus jefes fueron condenados. Después, al igual que los militares, fueron indultados por Carlos Menem. El mismo al que hoy llaman ‘el mejor presidente de la historia’”. Para Reyes, “ese indulto era el hito de clausura, nada de historia completa ni incompleta, lo que intentaron con los indultos y no pudieron es tirar la historia bajo cuatro llaves”.

También desde la Legislatura porteña, Graciela Ocaña reafirmó, como cada 24 de marzo, “nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la Justicia. A 49 años del golpe cívico-militar, seguimos diciendo #NuncaMás”.

Desde el Pro, la diputada Sabrina Ajmechet estimó que “varios de los que opinan prefirieron no usar 20 minutos de su tiempo para ver el video. Y está todo bien, es un video para redes, no es contenido para uso obligatorio en las escuelas, como hacía el kirchnerismo. Cada uno es libre de verlo o de no verlo pero mi única conclusión del día es que el rechazo a Milei sesga todo”.

“Contra la impunidad de ayer y de hoy, Matías Paredes, hincha de Alvarado, asesinado por la policía bonaerense el 5 de febrero, ¡presente!”, posteó la diputada de izquierda Vanina Biasi, en tanto que el legislador porteño Yamil Santoro llamó a terminar de “homenajear terroristas”, y planteó: “Convirtieron asesinos en héroes mientras hacían negocios con los DDHH. Nombraron ‘Rodolfo Walsh’ a una estación de subte, una calle, una plaza, una plazoleta y una escuela. Walsh ponía bombas y mataba inocentes”. Y recortó que presentó “un proyecto para borrar su nombre de los espacios públicos y abrí un change para que la gente lo apoye”, por lo que posteó un link de Change.org y llamó a firmar para colaborar con su aprobación.

El diputado nacional kirchnerista Juan Marino recordó: “Esto dijimos en 2023, luego de que Milei negara el genocidio en pleno debate presidencial. 814 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, registrados por el Estado nacional hasta octubre de 2022. 5.000 detenidos-desaparecidos en la ex-ESMA según la UNESCO. 500 bebés apropiados según la Campaña Internacional por el Derecho a la Identidad. 22.000 asesinados y desaparecidos hasta 1978 según el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgtown University. Estos son los números del plan genocida de la última dictadura militar. No fue guerra, fue genocidio”. Y concluyó: “No fueron excesos, fue un plan sistemático ejecutado a través del terrorismo de Estado”. Parlamentario.