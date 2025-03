Aubasa deberá indemnizar a una familia que chocó contra un caballo de noche en la Autovía 2

Sucedió en septiembre de 2023, en una zona de la ruta con poca iluminación y sin señalización que advirtiera sobre animales sueltos. De todos modos, argumentan que el dinero que les darán no les alcanza para recuperar el valor del vehículo.

Un hecho tremendo ocurrido en una ruta bonaerense se resolvió después de seis años y medio. Resulta que la Justicia dictaminó que la concesionaria Aubasa deberá indemnizar a una familia que el 3 de septiembre de 2019 chocó de noche contra un caballo en la Autovía 2, lo que provocó la destrucción total del rodado en el que circulaban.

Esa noche, una vecina de Chascomús conducía una camioneta Renault Kangoo por la Autovía en el carril mano a Mar del Plata. En un momento impactó contra un caballo suelto al que llegó a divisar cuando ya era tarde. Tanto ella como su hijo menor de edad debieron ser trasladados al hospital local, aunque las heridas no revistieron mayor gravedad.

Según informa 0223 en base al texto de la causa, la conductora se encontró de manera imprevista con el animal de tonalidad oscura sobre la cinta asfáltica. Aunque intentó frenar no pudo evitar impactar con el equino y cayó en una zanja llena de agua que se encontraba al costado de la ruta. Ese sector no estaba en zona iluminada y tampoco había carteles que indicaran la existencia de animales sueltos, insistió la demandante.

Condena

Ahora, se conoció el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores que condenó a la concesionaria Aubasa como responsable civil del siniestro, por lo que deberá pagar una indemnización de 2.631 dólares, suma equivalente a $ 100.000 tomando el dólar mep al momento del choque, lo que era la valuación de la Kangoo.

Según consideró el juez Agustín Lopes Coppola, de la evidencia surge la configuración de la falta de servicio de parte de Aubasa, quien debe velar por la seguridad de la vía bajo su concesión. “El concreto deber de seguridad que le pesa importa de suyo la obligación de autoinformarse acerca de los riesgos existentes en el corredor vial y la correlativa carga de transmitir dicho conocimiento al usuario, de modo oportuno y eficaz. Tal deber esencial conlleva, también, el de adoptar medidas específicas frente a riesgos reales de modo preventivo”, afirmó el magistrado, situación en la que encuadran los animales sueltos.

En tanto, en base a las actuaciones del Destacamento de Policía Vial de Chascomús, de la ficha de accidentes de la propia Aubasa y del informe de un perito, se constataron los daños en el coche, de lo que surge la destrucción total del rodado. “El costo de reparación supera el 80% del valor del vehículo y sabiendo que al momento del desarme y armado aparecerán elementos a reemplazar que no están a la vista, se considera destrucción total”, indicó el perito.

Para cuantificar el monto indemnizatorio, el juez tomó el valor de mercado que informa el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de una Kangoo modelo 2000 al momento del accidente, que oscila en $ 100.000. A ese monto lo transformó al valor del dólar mep de la fecha del siniestro, lo que dio un total de US$ 2.631,57. Además, ordenó que al momento de la liquidación se le sumarán intereses y un segundo concepto indemnizatorio por el tiempo que la familia no pudo utilizar el auto, estipulado en el equivalente de trasladarse en remis por 30 días.

Indemnización que no alcanza

Una vez conocida la sentencia, a fines de febrero tanto la demandante como Aubasa apelaron el fallo, donde ahora se espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa de Mar del Plata.

La primera lo hizo en disconformidad con el monto de la indemnización, ya que adujo que esos 100 mil pesos de hace siete años no representaban los reales valores de mercado y que además no se contempla que en este tiempo hubo inflación en dólares, por lo que esos 2.631 dólares actualmente no alcanzan para comprar un vehículo de similares características al destrozado.

La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata deberá resolver las presentaciones de la demandante y de Aubasa.

“Hoy en día el valor de un vehículo en igualdad de condiciones en la que se encontraba la del actor tiene un valor de mercado de entre $ 9.000.000 y $ 12.800.000, por lo que los bienes no solo aumentaron en pesos sino que también lo hicieron en dólares… por lo que queda en evidencia la pérdida económica sufrida en caso de que se confirme la sentencia aquí atacada”, expresó el abogado de la familia, dado que la liquidación al dólar mep sería de $3,5 millones.

En tanto, Aubasa insistió con los argumentos iniciales, en cuanto a la inexistencia de responsabilidad de la concesionaria, dado que la conductora conocía la zona por recorrerla habitualmente, por lo que debería tener en cuenta la posibilidad de cruzarse con animales sueltos.