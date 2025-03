La justicia abrió una investigación contra Santiago Caputo por el cruce con Facundo Manes

El fiscal Ramiro González solicitó a la jueza que instruye la causa las primeras medidas de prueba

El fiscal Ramiro González le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti abrir una investigación para determinar si el asesor presidencial Santiago Caputo cometió un delito el pasado sábado cuando increpó al diputado radical Facundo Manes en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Como parte de las primeras primeras medidas de prueba, el fiscal González le solicitó a la jueza que pida a los canales de televisión y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Martín Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel, respectivamente, todo el material audiovisual del recinto que pueda dar cuenta del cruce que protagonizaron el asesor y el diputado.

Una tercera medida de prueba involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei. El fiscal González quiere que la secretaria de Presidencia informe si Caputo cuenta o no con una custodia asignada.

El pedido del fiscal responde a la presentación que realizó Fernando Miguez – un denunciador frecuente que se presenta en el escrito como periodista- por la posible comisión del delito de amenazas. Luego se sumó la presentación del propio diputado Manes con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Dominguez y del exjuez Mariano Bergés.

En su denuncia, el diputado Manes dijo que tuvo un intercambio verbal con el presidente Javier Milei mientras pronunciaba su discurso y que “estas palabras del presidente desataron los aplausos y risas burlonas de gran parte de su equipo de ministros y legisladores de la bancada oficialista”.

Sostuvo que Caputo se encontraba “visiblemente molesto” y que tanto él como quienes lo rodeaban en el palco lo increparon, lo insultaron y le “realizaron violentas manifestaciones intimidantes”.

“Refirió que desde el balcón le dijo: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”. Según le refirió el diputado [Pablo] Juliano, que estaba a su lado, el Señor Santiago Caputo le dijo ‘te voy a hacer mierda’”, reconstruye el fiscal González en su pedido a la jueza Capuchetti.

Después de aquel cruce, mientras mantenía un intercambio con una periodista, según detalló Manes en su denuncia, Caputo lo abordó “abruptamente” junto a otras personas, entre quienes estaba Franco Antúnez, conocido como Fran Fijap.

Por el contrario, el diputado radical relató que Caputo “se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante”. “Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio’, a lo que yo respondí, ‘Yo estoy limpio’, a lo que él me espetó: ‘Vos no me conoces a mí’, y yo respondí ‘Yo te conozco’ a lo que él insistió para finalizar ‘Ya me vas a conocer a mí’”, dice la denuncia de Manes.

Además del material fílmico, el denunciante Miguez solicitó en su presentación que también se cite a los periodista y diputados presentes a brindar declaración, algo a lo que el fiscal González por ahora no accedió.

“De acuerdo con los testimonios recabados y las imágenes difundidas públicamente, el diputado Manes, en el ejercicio de sus funciones y en plena sesión, fue increpado desde los palcos por el Sr. Santiago Caputo, asesor presidencial, en un contexto de evidente intimidación”, dice la denuncia que activó esta primera rueda de medidas. La jueza Capuchetti será quien determine si se ponen en marcha.

“Al retirarse al pasillo del Congreso, el diputado Manes fue nuevamente abordado de manera agresiva por el mencionado Caputo, quien le profirió la frase: “Ya me vas a conocer”, en un tono claramente amenazante en clara alusión a los organismos el cual manipula por orden de la secretaria general de la presidencia de la nación es decir los organismos públicos ARCA y SIDE que están bajo su tutela”, describió el denunciante.

