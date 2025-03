¿Qué dijo Kicillof sobre la eliminación de las PASO y el desdoblamiento de las elecciones?

El gobernador habló sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en relación a los comicios nacionales y suspender las primarias.

El gobernador Axel Kicillof dialogó en exclusiva con CódigoBAIRES luego de su participación en la última conferencia de verano en el Partido de La Costa. Al respecto, el mandatario bonaerense dio indicios de que podría avanzar en el desdoblamiento de las elecciones y la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires.

Por Octavio del Real

En ese marco, Kicillof indicó que “venimos estudiando” la posibilidad de avanzar en ese sentido, dado que se está viviendo “una situación muy complicada”, y criticó al presidente Javier Milei por romper “dos tradiciones electorales”. En primer lugar, indicó el gobernador, es que “de manera unilateral, sin consultarle por lo menos a la provincia de Buenos Aires, impuso el sistema de Boleta Única de Papel para cargos nacionales, pero puso la ley que tiene que ser dos urnas distintas”. La segunda cuestión, es la modificación del sistema de votación en pleno año electoral.

Sobre la primera cuestión, analizó que “se va a obligar a los bonaerenses a votar en dos urnas diferentes. Ya hemos hecho simulacros de esto, tarda mucho más, así que si alguna vez alguien se enojó por la cola para votar”, esta situación puede agravarse, y agregó que “los números no dan, en términos del plazo electoral y la cantidad de votantes por urna”, para llevar a cabo los comicios en orden: “Sería un caos”, sentenció.

Ante este panorama, el mandatario bonaerense expresó que habló con distintos gobernadores sobre esta situación, y reveló que “aún si no les conviene, y más allá de las conveniencias en términos electorales o de fuerza política, han decidido hacer las elecciones separadas”, y explicó que se trata de no generar un trastorno con los vecinos a la hora de votar.

Sobre el cambio de las reglas electorales, el gobernador recordó que “hay una regla no escrita, por decirlo así, en la Argentina, donde no se puede cambiar el sistema electoral durante el año electoral. ¿Por qué es eso? Porque si no, se lo atribuye a la conveniencia”, y acusó al jefe de Estado de realizar “las prácticas más bajas” en el aspecto político.

En esa línea, consideró que la suspensión de las PASO fue “para humillar y seguir humillando a Macri, pero, sea por lo que sea, no tiene antecedentes que en el año electoral, entrado el mes de febrero se cambie” el sistema de votación, y se quejó: “Nos cambió el modo de votar, nos cambió la cantidad de urnas, probablemente esto lleve a métodos de distinta votación, y sobre eso saca la PASO, porque le conviene”.

En ese contexto, analizó que “casi todas las provincias, así como desdoblaron, sacaron la PASO, porque no había una PASO nacional”, con lo cual “ahora deberá la Legislatura resolver si se saca o no la PASO provincial, siendo que no hay PASO nacional”. Además, reflexionó que en caso de la continuidad de las PASO, el Gobierno de la provincia debería organizar tres elecciones si se desdobla.

“Son todas situaciones que estamos viendo, cada sector está viendo”, narró Kicillof, que advirtió: “No dispongo de mayoría en la Legislatura como para decir ‘se hace lo que el gober dice’; por supuesto que tenemos en esto injerencia, pero hoy más allá de la fuerza política, me corresponde preguntarle a todos los espacios que se están expresando qué quieren hacer con las PASO y el desdoblamiento”.

Además, alertó que en caso de votar en simultáneo con las elecciones nacionales, hay que plantear “dificultades y los desafíos que tenemos, porque después, si la gente tiene una cola de muchas cuadras para votar y se va a la casa, ¿a quién le va a decir? ¿a Milei? no va a saber que no va a ser por las dos urnas que inventó Milei, sino que va a decir ‘hay un gobernador que no sabe organizar un comicio'”. Es por esto, que en su caso en particular, Axel Kicillof analiza en relación a la cuestión “técnica, operativa y logística”, avanzar en el desdoblamiento y, en principio, en la suspensión de las PASO.

Carancheo político por la inseguridad

En otro orden, el gobernador Kicillof consideró “muy notorio” el carancheo político ante la trágica muerte de Kim Gómez en La Plata. En ese sentido, el mandatario bonaerense criticó que se busque “lucrar con el dolor y hacer campaña política con esto”.

“No es lo que la sociedad espera”, manifestó, y agregó: “Hay que acompañar a la familia, respetar ese dolor y después buscar justicia. Yo creo que acá han tratado de entrar por varios lugares como para no hacerse cargo”. En esa línea: subrayó: ·Yo me hago cargo de todo lo que corresponda, venimos trabajando muy fuerte y no voy a entrar en ninguna provocación. Yo no voy a ser así de bajo”.

En esa línea, aseguró que hay que “reclamar lo que corresponde con seriedad”

Análisis de coyuntura

Asimismo, Kicillof realizó un repaso general sobre la coyuntura política y económica no sólo de la provincia de Buenos Aires, sino también de la Argentina en general.

En esa línea, indicó, sobre el verano en la costa bonaerense: “Estamos viendo qué se puede hacer y cómo seguimos contribuyendo a la temporada”, y añadió: “Yo soy optimista, porque hemos hecho un trabajo que realmente pocos esperaban, porque he escuchado a varios decir ‘no van a poder, porque les cortan los fondos’. El propio Milei dijo que los iba a fundir un día y empezó ilegalmente a apropiarse fondos que eran de la provincia”.

Al respecto, sobre la quita de fondos a Buenos Aires, aclaró que los mismos “no se desvanecen en el aire, en el déficit cero”, sino que “van a la timba financiera, van a los sectores favorecidos”.

“Nosotros hemos ajustado, no en el sentido de limitar, sino de cada uno de los programas, puesto en su justa medida”, consideró el mandatario, que sumó: “De esa manera, venimos siguiendo con toda la obra pública”.

Por otro lado, advirtió sobre la caída de los salarios, formales e informales y las jubilaciones, que derivan en la baja del consumo: “La gente anda sin un mango, le subieron los servicios, hoy nos decían lo que salen los remedios, lo que sale combustible, todo dolarizado. Y la gente tiene los salarios, que en muchos casos están todavía bien por debajo de la inflación”.

CódigoBAIRES