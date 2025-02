Según New York Times, los creadores de $Libra pedían hasta US$ 500.000 para ver a Milei

El diario cita fuentes que involucran al consultor Mauricio Novelli, cercano al Presidente, como quien cobraba por la intermediación; mencionan audios de Hayden Davis y un supuesto contrato por US$ 90 millones

El diario estadounidense The New York Times -uno de los más prestigiosos del planeta- publicó hoy una investigación que revela más pedidos de coimas para ver a Javier Milei por parte de los empresarios que lanzaron la criptomoneda $Libra, quienes llegaron a reclamar US$ 500.000 por encuentro.

The New York Times señaló que los pedidos ilegales los realizó en octubre pasado Mauricio Novelli en el Tech Forum, el evento cripto que creó junto a Manuel Terrones Godoy. De ambos Milei había sido empleado previamente. También lo hacía su socio norteamericano, Hadyden Davis, según el mismo periódico.

“En la conferencia, Novelli le cobró a los patrocinadores US$50.000 por una intervención y un encuentro con Milei, según cuatro asistentes que pagaron esa cantidad”, contó The New York Times. “Sin embargo, esas personas dijeron que la reunión con el Presidente resultó ser una rápida foto grupal. Para conseguir más tiempo, dijeron dos de ellos, los organizadores de la conferencia les dijeron que costaría más”, escribieron los periodistas Jack Nicas y David Yaffe-Bellany.

“Nos dijeron: ‘Oye, ya sabes, danos un poco de algo y podremos conseguirte una reunión”, dijo Charles Hoskinson, multimillonario de las criptomonedas que fundó una de las mayores plataformas del sector, Cardano. “Otro asistente dijo que Novelli ofreció una reunión con el Presidente si la persona firmaba un contrato de US$500.000 por vagos ‘servicios de consultoría’, según una copia del documento vista por The New York Times.

“Pero Novelli no era el único que vendía acceso a Milei”, aclaró el diario. “Davis, un joven de 28 años con el pelo rubio rizado y gafas doradas vistosas al que Novelli había conocido en un evento sobre criptomonedas en Denver, también decía a los asistentes a la conferencia que tenía ‘control’ sobre Milei y podía negociar acuerdos”, según los mensajes vistos por el periódico.

“Todo, desde los tuits de Milei hasta todo lo relacionado con Milei, básicamente, hacer apariciones, etc.: tengo control sobre muchas de esas palancas”, dijo Davis en un mensaje de audio a un empresario, obtenido por The New York Times. “Pero hay un costo”, insinuó que ese costo podría ser de millones de dólares. “No estoy intentando fastidiar a nadie”, dijo, utilizando un improperio, según el diario. “Otro empresario afirmó que Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito: ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de unos US$90 millones en criptomonedas en 27 meses”, según una copia de la propuesta vista por The New York Times. “No hay pruebas de que Milei tuviera conocimiento de las propuestas. Davis y Novelli, a través de portavoces, declinaron hacer comentarios”, aclaró el diario.

(DIB).