Senador K salió al cruce de Cúneo Libarona: “Ministro, lea la Constitución que no muerde”

El rionegrino Martín Doñate acusó al ministro de Justicia de “no entender” la Carta Magna, respecto de las atribuciones presidenciales en relación a la designación de los jueces de la Corte.

Luego del intercambio en redes que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantuvo con la legisladora porteña Graciela Ocaña -una de las tantas voces opositoras que se manifestó en contra de las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto-, el senador kirchnerista Martín Doñate lo cruzó: “Ministro, lea la Constitución que no muerde”.

A través de un posteo en X, el legislador de Unión por la Patria afirmó que efectivamente la Constitución Nacional “es clara en artículo 99”. “Lo que queda en evidencia es que usted, o no sabe leer o no tiene comprensión de texto”, lanzó.

El rionegrino explicó que en el inciso 4 de dicho artículo, “reformado por la constituyente del ‘94, establece la forma en que deben ser designados, no solamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino todo los integrantes del Poder Judicial”.

“El inciso 19 del mismo artículo, invocado por (Javier) Milei para justificar lo injustificable y meter por decreto y por la ventana integrantes a la Corte, no es aplicable ya que sólo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares, embajadores, etc.”, señaló.

En ese sentido, Doñate enfatizó que “confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es, lisa y llanamente, no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno y no entender la Constitución Nacional. De aplicarse el criterio interpretativo forzado del gobierno, que se niega a aceptar la literalidad de la letra constitucional, llegaríamos a la locura de sostener que no sólo los jueces, sino también los legisladores, seríamos empleados del Poder Ejecutivo, porque es el Estado quien paga nuestras dietas”.

“No se puede ni se debe confundir Estado con Gobierno. El Estado es uno sólo con tres poderes diferentes e independientes entre sí. Cada uno de ellos tiene un procedimiento específico para su nombramiento regulado por esa misma Constitución. El Poder Ejecutivo, que es precisamente el Gobierno, se designa por elección directa del pueblo, al igual que los miembros del Poder Legislativo”, remarcó entre mayúsculas.

Finalmente, el senador indicó que “los integrantes del Poder Judicial y de su órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se designan de acuerdo a los procedimientos establecidos en el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional”.

Este martes, a través de un ida y vuelta en X, Cúneo Libarona le había contestado a Ocaña: “Diputada Ocaña, me preocupa que habiendo sido 16 años legisladora y habiendo ocupado altos cargos en el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner no haya aprendido nada de Derecho. Ya sé que no sos abogada pero es insólito que digas que es inconstitucional una herramienta que utilizó hasta tu líder político, Mauricio Macri, entre muchos otros presidentes”.