Juez, sobre la posibilidad de que se nombren jueces por decreto: “Yo le diría al presidente que no cometa ese error”

“Lijo es todo lo que está mal”, ratificó el cordobés sobre su postura respecto del juez federal. Por otra parte, criticó que el kirchnerismo quiera “hacer una bandera la lucha contra la corrupción”.

El senador nacional Luis Juez ratificó este viernes su postura en contra de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, al considerar que el juez federal “es todo lo que está mal”, y además opinó sobre la posibilidad de que el Gobierno avance por la designación por decreto. “Si me pregunta el presidente, yo le diría que no cometa ese error, porque no está en condiciones de ir al barro”, sostuvo.

“No es el mecanismo que establece la Constitución”, señaló el cordobés, luego que para el oficialismo se frustrara la posibilidad de avanzar con los pliegos en la Cámara alta.

Juez reiteró que con Javier Milei tiene “una relación de afecto y de cariño” y agregó: “Creo que estamos frente a un tipo de una extrema honestidad, directamente proporcional muchas veces en su ingenuidad”. En ese sentido, consideró que si el mandatario nombra jueces por decreto se metería en “lugares incómodos y él no sabe salir de lugares incómodos”.

Consultado en radio Continental sobre el fracaso para crear una comisión investigadora del caso $LIBRA, el legislador defendió su postura criticando al kirchnerismo. “Vi a senadores que en los últimos 20 años se hicieron los boludos con la corrupción y ahora son implacables perseguidores de la inconducta. Escucharlo a (Oscar) Parrilli hablar de la lucha contra la corrupción…”.

“¿Qué comisión investigadora armaron con los bolsos de (José) López, con el enriquecimiento de Cristina (Kirchner), con (Amado) Boudou, con (Julio) De Vido, con la causa cuadernos, con la muerte de (Alberto) Nisman? Nunca hicieron nada. Ahora estaban desesperados para armar una comisión con atribuciones que no nos corresponden”, continuó.

Juez opinó que en caso del criptogate es necesario que “la Justicia actúe, investigue, llegue al fondo de la cuestión, ponga blanco sobre negro”. “No me va a encontrar nunca apañando, encubriendo, un acto de corrupción. Pero entregarle la pelea contra la corrupción a los que nos han dejado donde estamos, a los que han hecho de la corrupción una bandera, me parece una exageración”, expresó.

Y sumó: “Te hablan con una autoridad ética que te dan ganas de decir, ¿muchachos, en serio? ¿Estos tipos me van a correr con la honestidad, la decencia, con la ética y justicia independiente? Son los mismos que colonizaron la justicia nombrando punteros políticos”.

Por otra parte, respecto de una eventual candidatura a gobernado por La Libertad Avanza en 2027, el senador confesó que “si al presidente le va bien, si este país sale de la encerrona en la que estamos y se dan un montón de factores, ¿cómo no ser candidato a gobernador de un tipo que haga bien las cosas?”. “Pero falta una eternidad para eso”, resaltó y aclaró que “no” se movió “de ningún lado”, en referencia a que no se incorporó al partido de Milei.