Pulti criticó a Montenegro por el estado de abandono de Mar del Plata

El dos veces intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, cuestionó el estado de abandono en el que se encuentra Mar del Plata y aseguró que lo que se necesita, en principio, es que los gobernantes “vivan y amen” la ciudad.

Pulti no solo criticó la falta de inversión en infraestructura y servicios básicos, sino que apuntó directamente contra el intendente Guillermo Montenegro, a quien culpó por el aumento de la violencia institucional y el abandono de políticas sociales.

“En Mar del Plata estamos viendo una cosa que no se veía nunca, que da vergüenza. En esta época de discurso violento, ahora se ha ensañado el Intendente de Mar del Plata con las personas que cuidan autos en la calle y ha armado un grupo de municipales que les pega, los golpea. Nadie dice que no se ponga un orden en las calles y que no haya un control, pero de ahí a decirle a los municipales y celebrarlo en las redes, que golpeen a la gente, eso no había pasado nunca”, denunció.

El diputado provincial de Unión por la Patria también criticó la falta de inversión en infraestructura y puso como ejemplo el cierre de una decena de bibliotecas populares en los últimos años. “No se hace más la Fiesta Nacional del Mar en Mar del Plata, no se hace más el torneo de verano. Los centros de salud están sin medicamentos, las emergencias sin ambulancias. De las once ambulancias que había, funcionan cuatro o cinco según el día. Y encima mienten y dicen que están todo funcionando perfectamente bien”, dijo a Radio 10 de Mar del Plata.

En ese sentido, Pulti cuestionó a Montenegro, ex ministro de Justicia y Seguridad porteño y ex candidato a intendente de San Isidro, antes de desembarcar en “La Feliz”. “Mar del Plata necesita gobernantes que vivan aquí, que amen esta ciudad y que tengan un proyecto claro para su desarrollo. Cuando los marplatenses son gobernados por gente que no vive en Mar del Plata, que no le interesa vivir su vida acá, se abandonan muchas cosas: los barrios, la salud, las emergencias médicas, la cultura”, cerró.