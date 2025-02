Coronel Pringles: una cajera de un supermercado estafó a 67 clientes con extracciones de dinero

La mujer aprovechaba la opción de retirar dinero que se consulta a cada cliente, y en algunos casos hacía el retiro y se quedaba con la plata.

Una cajera de supermercado en Coronel Pringles estafó a 67 clientes, la mayoría personas mayores, haciendo extracciones de efectivo no autorizadas en el momento en que se acercaban a pagar sus compras.

Los hechos ocurrieron en una de las sucursales de la Cooperativa Obrera en la ciudad del sur bonaerense. Tras una auditoría, se detectaron 67 casos, se hizo el sumario a la empleada y se contactó a los asociados para devolver lo sustraído, según confirmaron desde la empresa.

Una de las vecinas damnificadas contó que en ningún momento se había dado cuenta de lo sucedido, y que si la empresa no le avisaba, ella ni se enteraba.

“No me di cuenta en el momento. Me llamaron de Bahía Blanca que tenía que presentarme en la sede Pringles y hablar con el gerente, porque me habían sustraído dinero de la tarjeta de débito” detalló. En efecto, le habían retirado 10.000 pesos sin su consentimiento.

“Compro siempre y a veces retiro dinero. Cuando retirás te dan un ticket, pero yo lo guardo y no lo miro. Parece que una señora miró el ticket y se quejó al gerente, y fue ahí donde empezaron a mirar las cámaras“, completó la mujer.