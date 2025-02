Ya tiene dictamen el pliego de Ariel Lijo para la Corte

A medio año de la audiencia pública en la Cámara alta, se conoció quienes firmaron el dictamen. Cuándo podría llegar al recinto.

Si bien había trascendido hace bastante tiempo que el pliego de Ariel Lijo contaba con las nueve firmas necesarias para llegar al recinto, recién este miércoles se confirmó que eso sucedió: Tras la audiencia pública del 21 de agosto pasado, la Comisión de Acuerdos del Senado pasó a la firma el dictamen la propuesta del Ejecutivo para designar a un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia.

El despacho lleva las firmas del jefe de bancada oficialista, Ezequiel Atauche; del titular de bloque radical Eduardo Vischi; del salteño Juan Carlos Romero (CF); el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana del Pro, Beatriz Ávila; del misionero Carlos Arce; y de los integrantes de Unión por la Patria, el sanjuanino Sergio Uñac, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Lo cierto es que esto se conoce cuando se están alistando los temas que serán llevado al recinto del Senado para una sesión de este periodo extraordinario. Siempre se especuló con que en la sesión donde fuera a tratarse el pliego de Lijo, primero y después el Manuel García-Mansilla, sería una sesión única que no formaría parte del resto del temario de extraordinarias.

Habida cuenta, fundamentalmente, de que García-Mansilla no cuenta con dictamen y el tratamiento de su pliego necesitaría la habilitación del aval de dos terceras partes en el recinto para avanzar con el tratamiento sobre tablas.

Así las cosas, todo puede suceder en los tiempos que corren, y con la noticia de que el tema Lijo está listo para ser tratado en el recinto, eso debería suceder la próxima semana antes del final del período extraordinario, el viernes 21. Según supo parlamentario.com, la fecha tentativa para ir al recinto de la Cámara alta sería el jueves 20 de febrero.

De todas maneras, que estén las firmas no implica que ya tenga asegurado, Ariel Lijo, los votos en el recinto donde necesitará de dos tercios de los presentes. Es de esperar que si el oficialismo no tiene asegurado ese número no vaya a exponerse en una sesión. A lo largo de esta semana deberán trabajar para contar con un numero importante de senadores del interbloque conduce José Mayans.