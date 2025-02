“Turismo marrón”: un exconcejal de Mar de Ajó causó revuelo por sus dichos sobre los visitantes en la Costa

Sergio Santana (PRO) explicó que con la expresión se refirió a los turistas “violentos y sin empatía”, y que el “marrón” no es “en la piel sino en la mente”.

En las últimas horas se desató una áspera polémica en el Partido de la Costa, cuando un exconcejal de Mar de Ajó se quejó en la red social X del comportamiento de los turistas que visitan esas playas: “Este año se llenó de turismo marrón, lamentablemente”.

Se trata de Sergio Santana (PRO, mandato cumplido) y el posteo, que después borró, generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

Ante la controversia generada, Santana intentó aclarar sus dichos en declaraciones a TVC5 Noticias, argumentando que muchos le daban la razón.

El concejal insistió en que el problema radica en el comportamiento conflictivo de algunos turistas, mencionando el uso de parlantes a alto volumen y juegos de pelota en zonas concurridas.

“Estamos teniendo problemas en la playa por el grado de violencia que hay, con los parlantes a todo lo que da, juegan a la pelota donde está acumulada la gente. Entonces me salió un exabrupto, dije ‘está viniendo mucho turismo marrón’, y ahí salieron muchos a darme la razón”, manifestó.

Santana intentó justificar el uso del término “marrón”, explicando que no se refería al color de la piel, sino a la “mente” de las personas. “Cuando uno dice ‘marrón’ o ‘negro’ o ‘negro de m…’ no lo está diciendo despectivamente hacia la persona, sino de mente”, precisó. “No me refiero al color de la piel, lo digo por cómo es la persona por dentro”, argumentó.

Santana añadió: “Turismo marrón es el que hace los desmanes”. Incluso, sugirió que aquellos que causan problemas deberían “ir a veranear al Riachuelo de La Matanza”.

Entre los ejemplos de comportamiento que motivaron la queja del concejal, se mencionó un incidente en Mar del Tuyú donde un delfín murió tras ser sacado del mar por un grupo de turistas.