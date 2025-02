Ya tiene dictamen ficha limpia y se tratará la semana que viene en el recinto

Se llevó a cabo un nuevo plenario de comisiones marcado por los cruces entre el oficialismo y la oposición. La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría, pero hubo tres despachos más de los dialoguistas y uno de Unión por la Patria.

En la segunda jornada de reunión plenaria del período extraordinario, el oficialismo en la Cámara de Diputados cosechó el dictamen exprés del nuevo proyecto de ley de ficha limpia. Esta versión enviada por el Gobierno nacional propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner.

A diferencia del plenario del martes, La Libertad Avanza anunció el dictamen a los 45 minutos de iniciada la reunión entre las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia. Acompañaron a La Libertad Avanza con sus firmas, las bancadas del Pro y el monobloque Creo de la tucumana Paula Omodeo. La Coalición Cívica, el radicalismo y el misionero Carlos Fernández firmaron en disidencia.

Por su parte, el bloque opositor de Unión por la Patria presentó su propio despacho con 26 rúbricas, en donde propuso contemplar los delitos off shore y el lavado de activos.

Encuentro Federal también presentó su propio dictamen avalado por las firmas de Margarita Stolbizer y los cordobeses Juan Brügge, Oscar Agost Carreño y Alejandra Torres.

Los integrantes de Democracia para Siempre presentaron dos dictámenes: Uno firmado por Fernando Carbajal (con firma doble) y Pablo Juliano; y otro de Carla Carrizo y Danya Tavela.

Al igual que en el tratamiento de la derogación de las PASO, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de rechazo firmado por Vanina Biasi.

El diputado formoseño Fernando Carbajal cuestionó al presidente Javier Milei por “boicotear el tratamiento en diciembre y reinstalarlo ahora”, y confirmó que van a proponer (como en el debate anterior) que se contemplen todos los delitos que tienen penas de tres años y no sólo los de corrupción.

En la misma línea, el presidente de bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, criticó al jefe de Estado y se mostró con dudas respecto al avance del tema en el recinto tras lo ocurrido en noviembre pasado cuando se cayeron dos sesiones en ocho días por falta de quórum.

Tras conseguir el despacho del proyecto de ley para suspender las PASO, el oficialismo quedó en condiciones de pedir una segunda cita en el recinto dentro de estas sesiones extraordinarias: Tal como había acordado en las reuniones con aliados y bloques dialoguistas, ficha limpia va a ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados la semana que viene (posiblemente el martes 11 de febrero).

Un plenario lleno de chicanas

En el rol de titular de Asuntos Constitucionales, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz explicó que “el Poder Ejecutivo Nacional hizo aportes reconociendo el trabajo del Pro”, puntualmente a la diputada nacional Silvia Lospennato, quien auguró que “la tercera es la vencida”, y agregó que “es un proyecto impulsado por casi la totalidad de las fuerzas con representación parlamentaria con la excepción del kirchnerismo que siempre se ha opuesto a la ficha limpia”.

Luego de haber enumerado a las provincias que aprobaron ficha limpia en sus legislaturas, Lospennato advirtió que el nuevo texto enviado por el Gobierno “es constitucional y responde a una manda de los constituyentes del 94 que le da un tratamiento especial a los delitos de corrupción como medida preventiva y temporaria”. Sin nombrar a Cristina Kirchner, reiteró que apunta contra quienes cuenten con condenas en segunda instancia por enriquecimiento ilícito.

La respuesta desde Unión por la Patria no tardó en llegar: Primero, la diputada nacional Mónica Litza le salió al cruce a Lospennato y le enrostró: “Deje de repetir que el kirchnerismo no quiere tratar ficha limpia porque no quisieron tomar nuestro proyecto que incluye a los delitos off shore”. Entre los gritos y abucheos cruzados, la legisladora que responde a Sergio Massa mencionó la denuncia contra Cristian Ritondo, jefe de bloque del Pro.

En segunda instancia, el diputado nacional Rodolfo Tailhade, espada kirchnerista cuestiones jurídicas, primero ironizó: “Veo mucha sobreactuación y performance con este caso porque tienen un miedo terrible a que gane Cristina Kirchner”. Pero, también, consideró: “Si no sale en el Senado, quédense tranquilos que la Corte Suprema va a proscribir a CFK porque ya está preparando el terreno y es un chiquero”.

Secundado por Vanesa Siley, Tailhade ironizó con la encuesta mencionada por Silvia Lospennato y la supuesta aprobación de la opinión pública respecto al avance del proyecto: “El 83% de la población no conoce ficha limpia y no te conoce a vos”. En segunda instancia, llamó a los miembros del Pro integrantes de La Libertad Avanza.

La tensión entre el Pro y UP no bajaba, y fue en ese momento que Silvana Giudici tomó la palabra: en primer lugar, consideró que “cuando hablan de la proscripción de Cristina, quiero explicarles que este proyecto es anterior a las condenas”, y luego le contestó al legislador kirchnerista: “Usted Tailhade es un exponente aberrante”.

En rigor del dictamen, Giudici enfatizó: “Mientras tanto me quedo con la alegría y la convicción de lograr dictamen de este proyecto, llevarlo al recinto la semana que viene y darle la cara a los millones de argentinos que optaron por el cambio para nunca más volver al pasado”.

“No debemos prestarnos al show porque lo que ha pasado recién es de un nivel increíble en la Cámara de Diputados”, deslizó la diputada del Pro al referirse a la intervención de Tailhade. Luego, siguió: “Inventaron la teoría del lawfare para encubrir los delitos de corrupción y detalla juez por juez para anticipar la estrategia de la doblemente condenada”. Para cerrar, ironizó: “Parece que se tomó toda la botella de vino que trajo”.

Tras obtener las firmas requeridas para el despacho del proyecto de ficha limpia, las alocuciones quedaron en manos de los integrantes de Unión por la Patria: Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau, Florencia Carignano, Lorena Pokoik y Rodolfo Iparraguirre manifestaron su discrepancia al dictamen del oficialismo y reiteraron su postura de que se trata de una iniciativa para “proscribir a Cristina Kirchner”.