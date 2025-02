Patricia Bullrich habló sobre una eventual candidatura y aclaró: “Acá hay un director técnico que decide”

La ministra de Seguridad dijo que le gustaría mantenerse en la cartera pero afirmó que la decisión la toma el Presidente

Ameses de las elecciones de medio término, la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, señaló que le gustaría quedarse en la cartera y no ser candidata para el Poder Legislativo, sin embargo, puso la decisión final en el presidente Javier Milei.

“No me gustaría ser candidata. Estoy en un lugar, cumpliendo una función, y preferiría no ir al Senado. Pero acá hay un director técnico que dirá quién va a qué lugar“, expresó Bullrich en LN+.

Además, se le consultó si La Libertad Avanza (LLA) se presentará en conjunto con Propuesta Republicana (Pro), su partido anterior, pero optó por no tomar postura. “No tengo nada que decir porque no quiero arruinar las cosas importantes para la sociedad y porque no es una decisión que voy a tomar yo, es colectiva”, sostuvo.

Por otro lado, la excandidata presidencial se refirió a otros temas de la coyuntura, como la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en Plaza de Mayo en contra de las declaraciones que realizó el Presidente en Davos. Al respecto, consideró que los manifestantes fueron “engañados” por líderes políticos de la oposición y agregó: “Puso a flor de piel que esta es una discusión politizada, inventada y llevada a un lugar que no tiene nada que ver”.

Luego, sumó: “La idea del Gobierno es respetar la diversidad sexual de las personas, el único límite es la ley. La marcha terminó siendo un retrato de lo que ya conocemos, ni los camioneros fueron porque no se animaron. De la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) fueron 10. [Axel] Kicillof se prende en todas en lugar de estar donde tiene que estar”.

En referencia a la marcha convocada por la oposición y al repudio a los comentarios de Milei sobre la cultura woke, Bullrich indicó que los dichos del mandatario fueron “tergiversados” y justificó que ella vivió una situación similar con el caso de Santiago Maldonado: “La tuve que luchar durante meses con algo que inventaron de punta a punta”.

Acto seguido, la ministra apuntó contra los integrantes del arco político opositor que asistieron a la marcha y cruzó: “Espinoza tiene que renunciar. Todo el mundo conoce lo que pasaba. ¿Sabés cuántas personas hay detrás del cartel que no se animan a hablar? En La Matanza hay un sistema podrido donde la gente no tiene cómo hablar. A Melody Rakauskas le tuvimos que dar protección porque no confía en las fuerzas de su provincia y tiene que recurrir a las federales. Esto es la agenda woke: todos los que están del lado de ellos cometen cualquier tipo de delito y los perdonan, pero a aquel que piense distinto los crucifican. Es el país de la doble vara”.

Declaraciones cruzadas sobre la eliminación de la figura del femicidio

Poco más de una semana atrás, el Gobierno anunció que intentaría armar un proyecto de ley para derogar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”, lo que, según el Ejecutivo, incluye los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante penal. Se trata de una medida que bautizaron como “igualdad ante la ley”.

En este punto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó las intenciones del Ejecutivo y, a través de su cuenta de X, aseveró: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino; porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”.

Sin embargo, días después, el Gobierno reculó con la medida debido a que alrededor de 300 condenados podrían salir en libertad si la figura de femicidio no es considerada por la Justicia como agravante. Por eso, tal como informaron fuentes oficiales a LA NACION, está trabajando en un proyecto de ley más amplio y general.

En este sentido, Bullrich dijo que no está claro qué sucederá con la figura del femicidio porque todavía no se discutió puertas adentro y continuó: “Nosotros estamos trabajando en una ley que de herramientas en lo que son los vínculos intrafamiliares e intravecinales. Ahí se producen gran parte de los homicidios de nuestro país”.

LA NACION