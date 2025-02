Cobos en contra de la suspensión de las PASO: “Es casi eliminarlas”

El diputado radical destacó la importancia de mantener las primarias y remarcó que “no hay que tener miedo a la participación ciudadana ni limitar los mecanismos”.

En vísperas del debate que definirá el destino de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, los bloques definen qué postura adoptarán en la sesión del jueves, mientras que algunos diputados adelantan su posicionamiento individual. Es el caso del radical Julio Cobos, quien alertó que “suspender las PASO (nacional o provincial) es casi eliminarlas”.

“Es como los impuestos ‘temporales’, termina siendo para siempre”, ejemplificó. Para el diputado mendocino “no hay justificación alguna para suspenderlas, de hecho todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia”.

“Ahorrar se ahorra con boleta única y ya existe, y como dijo el gobernador de Mendoza: ‘Las malas decisiones de la ciudadanía también tienen su costo y son más altos que las elecciones a veces’”, abundó Cobos a través de un hilo de la red social X.

Cobos puso en duda el valor de eliminarlas, atribuyéndole ese deseo a los gobiernos. “Dicen que las PASO no sirven, pero la realidad es que los que circunstancialmente ocupan el poder, buscan evitar la competencia y fuerzan listas únicas y no debería ser así; por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla”.

A continuación, Cobos dio una serie de elementos que justifican mantener las elecciones PASO, a saber:

☑ Dan representatividad a las distintas expresiones partidarias y del frente electoral (quita poder al aparato partidario).

☑ Permiten una mayor participación por afuera de la estructura partidaria a ciudadanos independientes.

☑ Fortalecen y promueven la competencia transparente dentro de los partidos y espacios políticos, para luego competir contra los otros.

☑ Promueven la diversidad de ideas, la pluralidad de voces y amplían la gama de propuestas.

Así las cosas, Julio Cobos considera que “la aplicación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son un salto de calidad institucional y de fortalecimiento democrático. Debemos sostenerlo en el tiempo para mejorarlo, aprendiendo de la experiencia y promoviendo que los partidos las utilicen correctamente”.

Y concluyó: “Lamentablemente algunos no lo entienden así y esquivan la competencia con excusas. No hay que tener miedo a la participación ciudadana ni limitar los mecanismos, por el contrario, hay que presentar propuestas superadoras y realizar mejores gestiones de gobierno”.