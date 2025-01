La selección argentina empató ante Colombia en el Sudamericano Sub 20

Fue por 1 a 1, con el detalle de que Claudio Echeverri es el goleador del torneo.

Argentina empató por 1 a 0 con Colombia en la segunda jornada del Sudamericano Sub-20 y dejó sensaciones distintas a las de su debut histórico ante Brasil en donde goleó por 6 a 0.

La Albiceleste no pudo repetir el nivel que había mostrado en su goleada inicial, mientras que Colombia, que había quedado libre en la primera fecha, logró destacarse en su estreno en el torneo.

El equipo colombiano se adelantó en el marcador al minuto 33 gracias a una jugada destacada de Óscar Perea, delantero del Racing de Estrasburgo, quien definió con precisión tras una buena acción colectiva.

Sin embargo, la respuesta argentina no se hizo esperar.

Tres minutos después, el equipo dirigido por Diego Placente igualó el encuentro con un centro de Andino desde la izquierda que Claudio “Diablito” Echeverri transformó en gol.

Con este tanto, Echeverri, quien ya había anotado un doblete frente a Brasil, se consolidó como el máximo goleador del torneo hasta el momento.

Tras el empate, el partido se tornó más equilibrado y carente de profundidad ofensiva. Aunque ambos equipos intentaron cambiar el ritmo del juego, las oportunidades claras escasearon.

Argentina estuvo cerca de marcar nuevamente con un remate de Mastantuono, pero el balón no encontró el destino deseado.

Por su parte, el arquero argentino Lucas Barbi se destacó con intervenciones clave que evitaron que Colombia se llevara la victoria.

Finalmente, el encuentro terminó igualado en el Polideportivo Misael Delgado, dejando abierta la lucha por la clasificación.

Ahora, Argentina se preparará para enfrentar a Bolivia el próximo martes, mientras que Colombia buscará su primera victoria contra Ecuador en su segundo partido del campeonato.

Síntesis de Argentina vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20:

Sudamericano Sub 20.

Fecha 2.

Argentina 1-1 Colombia.

Estadio: Misael Delgado.

Árbitro: José Humberto Cabero Rebolledo.

Argentina: Santino Barbi; Lucas Obregón, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Santino Andino; Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Keimer Sandoval; Simon García, Jordan Barrera, Alejandro Ararat, Kener González, Neyser Villareal; Oscar Perea y Andy Batioja. DT: César Torres.

Goles en el primer tiempo: 33m Oscar Perea (C); 36m Claudio Echeverri (A).