Maxi Abad en Mar del Plata: “Arranca un camino de construcción”

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires se reunió en Mar del Plata para empezar a ponerse a tono con el año electoral y llamó a construir una “coalición” con los sectores “más dinámicos” y “transformadores” de cara a los comicios. De ese modo, buscan “construir una sociedad con libertad, progreso e igualdad”, según destacó el titular de la UCR bonaerense y senador nacional Maximiliano “Maxi” Abad.

El evento se llevó a cabo este viernes en el Club Quilmes de “La Feliz”, con la presencia y la firma de un documento de adhesión de 1.246 dirigentes y referentes de la UCR, entre los que se destacaron intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales y diputados nacionales como Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Daniel Salvador, Gustavo Posse, Walter Carusso, “Tato” Serebrinsky y Elsa Llenderroza, entre otros.

El lugar se vio desbordado de militantes radicales de toda la provincia, de la Juventud Radical, la Franja Morada y la Organización de Trabajadores Radicales.

“Una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores”

Maxi Abad destacó en el acto que “a partir de hoy arranca un camino de construcción. Queremos ser parte de una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores, queremos construir una sociedad con libertad, progreso e igualdad”.

Y agregó: “Si hablamos de certezas, acá va la primera: de cara al futuro de la Argentina, no da lo mismo cómo nos paramos los radicales. La indiferencia jamás fue una alternativa y ahora no es la excepción. Vamos a meternos en el barro y a alzar la voz para defender nuestras ideas”.

El presidente de la UCR bonaerense continuó: “En este escenario en el que se pierden oportunidades, se profundizan las divisiones y fracasan los acuerdos que necesita la Argentina, es fundamental reivindicar ideas simples y acciones concretas para romper la parálisis institucional que perjudica a la inmensa mayoría y sólo beneficia a los abanderados del status quo”.

Y cerró: “Les dejo una última certeza que es también una invitación a encarar este 2025 con todas las ganas: la Unión Cívica Radical jamás puede ser cómplice del silencio y las especulaciones. No vamos a llegar a ningún lado sentados en la tribuna, mientras otros ponen las reglas, salen a la cancha y hacen su partido. El radicalismo no nació para esconderse y ver pasar la pelota. Vamos a levantar la cabeza y armar un equipo fuerte y competitivo para ir con todo hacia adelante. Este año, más que nunca, tenemos que demostrar vocación para transformar la provincia de Buenos Aires y la Argentina”.

Por su parte, el presidente electo del Comité Provincia de la UCR, Miguel Fernández, destacó: “Somos protagonistas de la construcción del futuro de los argentinos, no aceptamos ser ni testigos ni espectadores”.

Acompañamiento

En el acto en Mar del Plata dieron el presente gran cantidad de dirigentes y personalidades de la UCR. Aquí, la lista completa.

Intendentes: Román Bouvier (Rojas), Lisandro Hourcade (Magdalena),Emilio Cordonnier (Ayacucho), Osvaldo Di Napoli (General Belgrano), José Castro (Monte), Lalo Harispe (Lezama), Nahuel Guardia (General Lavalle), Esteban Reino (Balcarce), Pablo Barrena (Loberia), Miguel Gargaglione (San Cayetano), José Luis Salomón (Saladillo), Tito Capra (General Alvear), Erica Revilla (General Arenales), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Javier Andrés (Adolfo Alsina), Sofía Gambier (Pellegrini), Luciano Spinolo (Tres Lomas), Lorena Otermin (intendente interina de Maipú).

Legisladores: Karina Banfi (Diputada Nacional), Fabio Quetglas (Diputado Nacional), Agustín Maspoli (Presidente Bloque Senadores UCR+ Cambio Federal), Diego Garciarena (Presidente Bloque Diputados UCR + Cambio Federal), Alejandra Lorden, Alejandro Celillo, Belen Malaisi, Emiliano Balbin, Valentin Miranda , Nerina Neumann, Anahi Bilbao, Eugenia Gil, Flavia Delmonte, Claudio Rossi, Ariel Bordaisco.

Ex intendentes: Alejandro Federico (Ex Intendente Suipacha), Juan Sibetti (Ex Intendente Magdalena), Gonzalo Peluso (Ex Intendente Magdalena), Cappelletti, Daniel (Ex Intendente Brandsen), Bruni, Luis (Ex Intendente Gral. Pinto), Daniel Molina (ex Intendente Necochea), Pablo Zubiaurre, (Ex Intendente Ayacucho), Juan José Fioramonti (Ex Intendente Lobería), Loubet Aníbal Eugenio (Ex Intendente de General Guido), Malagamba Domingo Humberto (Ex Intendente de General Guido), Raul Reyes, (Ex Intendente Coronel Dorrego), Esteban Hernando (Ex Intendente Daireaux), Gustavo Notarariego (Ex Intendente Saavedra), Guillermo Pacheco (Ex Intendente Pellegrini), Jorge Hernandez (Ex Intendente Saliquelo), Enrique Cattaneo (Ex Intendente Saliquelo),Hugo Asef (Ex Intendente San Martin),Eduardo Jordan (San Antonio de Areco),Mario Gustavo Vignali (Rojas) ,Ricardo L. Ivoskus (Ex intendente San Martín),José Gabriel Erreca (Ex Intendente de Bolívar), Hector Gutierrez (Ex Intendente Pergamino),Antonio Lizárraga (Ex Intendente Las Flores ), Luis Baldo (Ex Intendente Villa Gesell),Cacho Castellari (Ex Intendente de Navarro), Gerardo Morales (Ex Intendente Colon), GOBBI, Juan (Ex Intendente Chascomús), Ronda Carlos (Ex Intendente de Mar Chiquita).