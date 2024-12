Verano 2025: “No es cierto que Brasil sea más barato que Mar del Plata”

Gustavo Hanni, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, opinó que si bien hay mayor demanda de turistas para viajar a Brasil, eso “no se va a sentir tanto en la Costa”, y destacó la “potente oferta” de toda la Costa Atlántica.

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) cree que Brasil “no representa una amenaza” para la Costa Atlántica este verano. “Lo tenemos medido y no es cierto que sea más barato que Mar del Plata”, dijeron los operadores turísticos, citados hoy por el diario La Capital de Mar del Plata.

“Yo no comulgo con esta idea que muchos avalan de que Brasil es más barato. Desde el Observatorio de Turismo de la Cámara lo tenemos medido y no es más barato”, opinó Gustavo Hanni, presidente de la Cámara Argentina de Turismo y empresario con más de 25 años de experiencia. En el marco de una reunión con empresarios del sector turístico llevada a cabo en Mar del Plata, encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, Hanni admitió que “es cierto que hay más demanda” para viajar a Brasil, aunque ello no tendrá impacto negativo sobre la Costa Atlántica argentina.

“Sí, hay más demanda para ir a Brasil, pero no se va a sentir tanto en la Costa”, explicó. Y en ese sentido, destacó la “potente oferta” de toda la Costa Atlántica, con “precios competitivos” para “todos los bolsillos”.

Hanni y empresarios de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, la Cámara de Balnearios, el Colegio de Martilleros y referentes de la recreación nocturna coincidieron en que “ninguna ciudad de Brasil tiene la oferta de servicios, espectáculos y entretenimiento” que cada verano caracteriza a Mar del Plata, de acuerdo con La Capital. A su vez, mientras muchos comparan precios, los operadores turísticos destacan la amplitud de la oferta local, que va desde lo más exclusivo y valioso hasta lo más económico y popular.

Según Hanni, la tendencia actual del turista argentino, en sintonía con lo que sucede a nivel global desde que terminó la pandemia, es optar por escapadas más cortas, lo que favorece a los destinos cercanos. “Hoy la gente prefiere viajar varias veces al año, por pocos días. A Brasil se va una sola vez, y después se viene tres días a la costa porque está cerca y el clima va a estar bueno”, sostuvo Hanni.

En ese punto, el presidente de la CAT también resaltó que el 70% del turismo que llega a la Costa Atlántica proviene del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y CABA, lo que convierte a Mar del Plata en un destino accesible para miles de turistas, especialmente aquellos que prefieren viajar por tierra. “El turismo de avión tiene un límite, porque no hay mucha oferta, pero Mar del Plata sigue siendo una opción cercana y conveniente para muchos”, destacó.

A propósito, en cuanto a las perspectivas para la temporada de verano, se mostró confiado en que la ciudad recibirá una buena cantidad de turistas. “Creo que vamos a tener una buena temporada en cuanto a la cantidad de gente que se moviliza”, dijo. “Lo que va a definir el comportamiento del turista es lo que va a consumir y cuánto”.