Kreplak mostró preocupación por la medida del PAMI: “Es una barrera de acceso al derecho a la salud”

El ministro de Salud bonaerense vaticinó que estas decisiones “impactan en todo el sistema y el resultado lo vamos a absorber en las guardias y contener en farmacias”.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió a la nueva medida que tomó el gobierno nacional que limita el acceso a los medicamentos de los afiliados de PAMI, y los obliga a sumar un trámite. A través de su cuenta de X, Kreplak compartió con preocupación un análisis de la situación.

“Se elimina el programa de medicamentos gratuitos del PAMI. Esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación”, expresó el funcionario, y añadió: “Accederán a la medicación cubierta al 100%, y mediante un trámite especial, quienes no cobren más de una jubilación mínima y media (389 mil pesos), no tengan prepaga, un auto con antigüedad menor a 10 años y no tengan más de una propiedad a su nombre”.

El ministro argumentó que el hecho de “que un jubilado tenga que hacer un trámite extra para tener sus medicamentos, es una barrera de acceso al derecho a la salud que ya está sucediendo”, y vaticinó: “Estas decisiones impactan en todo el sistema y el resultado lo vamos a absorber en las guardias y contener en farmacias”.

Kreplak citó un estudio que determina que los gastos de un jubilado en medicamentos alcanzan el 35% de sus ingresos. “Con esta decisión tendrán que destinar hasta el 80% aquellos que cobran la mínima”, lamentó.

Asimismo, el funcionario, añadió que “el problema principal es que el PAMI se financiaba en parte con el impuesto PAIS, que se retira sin reemplazo de financiamiento, en otra medida de redistribución regresiva”, y concluyó: “Estamos volviendo al programa impuesto por el macrismo, que ya fracasó. Siguen ajustando a los que más necesitan atentando contra la salud de nuestros jubilados”.

El Gobierno nacional puso nuevos límites para la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados del PAMI, por lo que de ahora en más no podrán acceder aquellos que tienen ingresos netos mayores a 1,5 haberes previos mínimos, unos $380.000 pesos o no poseer más de un inmueble.

Si bien desde el PAMI salieron a aclarar que garantizarán el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios, lo hará través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que, debido a su situación de vulnerabilidad social, no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento.

En concreto, con el anuncio de las autoridades de la obra social de los jubilados ya no habrá cinco medicamentos cubiertos al 100% por jubilado, como venía siendo hasta ahora, con excepción de aquellos que realicen un trámite específico para contar con el llamado “subsidio social”.