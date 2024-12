El massismo insiste con que “es el momento de eliminar las PASO” en la provincia

Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador, propone “reemplazarlas por Internas Abiertas Simultáneas y No Obligatorias, donde podrían votar afiliados a los partidos integrantes del frente, y no afiliados a los demás partidos”.

El massismo presentó diez días atrás un proyecto de Ley para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires el año próximo. Y este domingo, a través de la red social X, Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador, ratificó que “es el momento de eliminar las PASO”.

“Les propongo reemplazarlas por Internas Abiertas Simultáneas y No Obligatorias, donde podrían votar afiliados a los partidos integrantes del frente, y no afiliados a los demás partidos, evitando el efecto ‘invasión’ (que los votantes de un partido intervengan en la selección de candidatos del otro partido)”, inicia el punteo de Galmarini.

“Las ‘PASO’ no han sido eficientes en el proceso de selección de candidatos de los partidos. No transformaron la representación partidaria, ni mejoraron la oferta de candidatos. Casi no se utilizaron para cargos nacionales o provinciales. Y casi ninguna primaria competitiva”, sigue el punteo.

Las primarias “funcionaron de válvula de escape a nivel municipal, provocando extensos procesos electorales nacionales y apatía electoral. Hubo provincias y municipios donde se votó hasta 9 veces en un año! (sic)”, y agrega: “Las primarias provocaron un gran aumento del costo de campaña, y también afectaron la gestión de gobierno”.

Y a modo de cierre, según Galmarini, “el principal efecto de las PASO fue el aumento del voto estratégico o útil”. Explica: “Ese ‘efecto de doble vuelta’ alimentó la polarización y el voto ‘en contra de tal’. En elecciones a dos vueltas, en la primera los electores eligen con elecciones corazón a su primera preferencia, mientras en la segunda con la cabeza, a su segunda o tercera preferencia. El menos malo”.

El massismo presentó un proyecto para suspender las PASO

El massismo presentó el 21 de noviembre un proyecto de Ley para suspender las elecciones PASO en la provincia. La iniciativa lleva la firma del diputado Rubén Eslaiman y consiste en un solo artículo, que ordena suspender las PASO para los cargos electivos bonaerenses del año que viene.

El proyecto de Eslaiman se presentó el mismo día en que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso otro, en este caso para directamente eliminar las PASO a nivel nacional y avanzar con cambios en el financiamiento de los partidos políticos y las elecciones.

El año que viene en la provincia se eligen diputados nacionales por un lado, y diputados, senadores y concejales (más concejeros escolares) por el otro. El proyecto de Milei se aplica a las primarias para elegir los candidatos de la primera de esas elecciones, mientras que el del massismo, de la segunda.

La iniciativa de Eslaiman, además, fue la primera iniciativa concreta de una serie de posibles cambios en el ordenamiento electoral que vienen siendo objetos de negociaciones informales en la Legislatura.