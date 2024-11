Las designaciones de Lijo y García Mansilla por decreto “son alternativas que están en análisis”

Lo dijo este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Estamos con una Corte que va a quedar con tres miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación del Gobierno en que la Corte esté integrada”, explicó.

El gobierno de Javier Milei analiza la posibilidad de designar por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una entrevista radial, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, admitió que “son alternativas que están en análisis”.

“El Ejecutivo ha presentado, como establece la Constitución, candidatos a ministros de la Corte que no han sido tratados aún por el Senado y estamos con una Corte que va a quedar con tres miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación del Gobierno en que la Corte esté integrada”, explicó en Radio Mitre. Es que el cortesano Juan Carlos Maqueda cumple en diciembre 75 años, edad límite para ocupar su cargo.

“Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más”, justificó Francos las dificultades del Gobierno en la Cámara alta para avanzar con la designación de los nuevos ministros. “Ya tendremos más legisladores como para poder estar en una posición más fuerte”, opinó.

Tal como informó la agencia DIB, Milei no descartó días atrás la posibilidad de recurrir a un decreto para designar a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia si no avanzaba un acuerdo político para que esos nombramientos operen a través del Senado. “Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos, hemos enviado los pliegos al Senado, que tiene que dictaminar. Yo no voy a estar dando posiciones antes de que el Senado no avance con el tema”, dijo Milei en declaraciones radiales. Esa respuesta llegó tras una pregunta específica sobre el rumor de avanzar con un decreto si, terminado el período de sesiones ordinarias del Congreso, que vence esta semana, aún no se produce la aprobación de los pliegos.

La relación Milei-Villarruel

“Yo creo que las relaciones de las fórmula presidenciales argentinas siempre han sido complejas. A veces tienen puntos de vista diferentes. Es lógico que puedan haber diferencias de opinión”, dijo este domingo Francos, en referencia al ya indisimulable distanciamiento entre el presidente Milei y la vice Victoria Villarruel.

En declaraciones a radio Mitre, Francos remarcó que el presidente es “el que ejecuta la política nacional” y que la vicepresidenta “es la cabeza del Senado”. Y sobre dichos de Milei, Francos admitió que “es una persona absolutamente sincera, que dice lo que piensa y hace lo que dice”. “A veces no es demasiado diplomático, pero es su personalidad, la gente lo conocía y lo expresó durante toda su campaña”, justificó.

Por otro lado, también le respondió a la expresidenta Cristina Fernández, que desafió a Milei a desregular los medicamentos. “Como si ella lo hubiera hecho. Nos hemos pasado desregulando, quitando trabas y todo lo que impedía la actividad normal de todos los argentinos. En estos últimos 20 años, la Argentina la manejó Cristina Fernández y han generado la situación que heredamos, país al borde de la explosión”.