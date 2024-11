Intendente acusó a Grabois de llevar pobres a Mar del Plata para hacer piquetes

Guillermo Montenegro mostró un operativo donde se ve cómo desalojan a una pareja que dormía en la vía pública. Luego apuntó contra el dirigente social.

El intendente del municipio bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, publicó un video en sus redes sociales que muestra un desalojo que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad a una pareja en situación de calle.

Sin embargo, la publicación que generó distintas reacciones entre los usuarios que preguntaron qué tipo de asistencias se les brinda a estas personas, tuvo un polémico capítulo cuando el propio Montenegro apuntó contra el dirigente Juan Grabois, a quien acusó de llevar pobres a la ciudad.

“Estos no son gente en situación de calle. A ellos los tenemos censados y asistidos. A estos los están trayendo a Mar del Plata para instalarlos, para hacernos piquetes y acampes. Son violentos con los vecinos”, escribió en la red social X el jefe comunal al responderle a la ex diputada Myriam Bregman. “Pensás que no nos damos cuenta lo que está haciendo tu amigo @JuanGrabois y todas las orgas? Manga de mafias”, agregó.

https://x.com/gmontenegro_ok/status/1859951184070742453

“A cinco minutos del verano empiezan los cortes… qué casualidad! Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario”, cerró Montenegro.

Todo había comenzado horas antes con la publicación del video en el que se ve a agentes retirar a dos personas que dormían en un colchón en plena calle. “Se terminó”, escribió el dirigente del PRO. La frase hizo referencia a las palabras utilizadas por uno de los oficiales, que se dirige hacia la pareja que dormía en un colchón en la vía pública.

“No me interesa nada. Se terminó el diálogo. Basta“, se lo escucha decir al empleado municipal mientras interactúa con el hombre y la mujer que se encontraban sobre la vereda y que posteriormente se retiraron en bicicleta. Más tarde, se observa como uno de los agentes se lleva el colchón en el que estaban acostados.

En las últimas semanas, y con una terminología muy similar, Montenegro comunica mediante publicaciones diferentes hechos, como detenciones a delincuentes, desalojos de personas en situación de calle y hasta incluso su postura en contra de los cortes de calle.