Ingresaron ladrones a un campo, se llevaron una camioneta un tractor para cortar el césped y herramientas

El hecho, que trascendió en las últimas horas, tuvo lugar en un establecimiento rural ubicado en la ruta provincial 55, entre Balcarce y Coronel Vidal, en el paraje Gliptodonte. Aprovechando la ausencia de los propietarios, los delincuentes sustrajeron una camioneta, un tractor de cortar pasto y diversas herramientas.

El propietario del establecimiento se refirió los hechos ocurridos: “llegué el domingo por la noche al campo y vi que había luces prendidas dentro de la casa, cuestión que me llamó mucho la atención. Entré y cuando me acerqué vi que todas las luces de la casa estaban prendidas. Además divisé una ventana rota. En ese momento decidí alejarme y llamar a la Policía. Con ellos, entramos y pudieron constatar que se trataba de un robo”, “dieron vuelta toda la casa, se llevaron la camioneta que es lo más importante, se llevaron un tractor de cortar pasto, un compresor de aire, baterías, cargadores de batería, motosierras, destrozaron una puerta, que para sacar la camioneta tuvieron que tirarla abajo. En realidad, como no la pudieron sacar picaron la pared, lo cuál le da a uno la pauta de que sabían el tiempo con el que contaban.

Además de los destrozos en la casa, hicieron lo mismo en un galpón: “rompieron los candados y robaron las herramientas”.

Para concluir con el ilícito, los delincuentes “salieron por detrás del campo, porque adelante estaba todo cerrado. Salieron por el terreno de un vecino: cortaron los alambrados y las cadenas de una tranquera para poder salir por lo del vecino a la ruta”.