Amazon incluyó a Argentina en sus “envíos con tarifa plana”: qué significa y cuáles son los beneficios

La firma estadounidense lanzó una promoción que permite a usuarios de nuestro país comprar productos de una lista seleccionada y recibirlos en su domicilio por solo 5 dólares. La pulseada con Mercado Libre.

Amazon, la empresa de Jeff Bezos que empezó sus andanzas como librería virtual en los años ’90 y ahora es líder mundial en venta por Internet, nunca pudo echar raíces en nuestro país. Ese hueco en el ecommerce en la región -vacío que también deja afuera a eBay– terminó ocupado por otro gigante, Mercado Libre (ML). Pero ahora hubo un cambio significativo: la compañía incluyó a Argentina en una lista de lugares donde se pueden hacer envíos desde Estados Unidos con una tarifa plana de US$ 5. Es una pulseada mano a mano con la firma de Marcos Galperín, donde un envío de, por ejemplo, CABA a La Plata sale prácticamente lo mismo que éste de Amazon, de EE.UU. a Argentina. De todos modos, el empresario se mostró contento en la red social X por el desembarco de la firma de EE.UU.: “La batalla cultural se va ganando”. ¿Cuáles son los beneficios para los usuarios? ¿Es en toda línea un “desembarco” de Amazon o todavía falta para eso?

La cuestión es que la compañía sumó a Argentina a una pequeña lista integrada, además, por Aruba, Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago. A todos estos países se podrán hacer envíos de una lista de productos que incluye libros, computadoras, juguetes y vestimenta, con una tarifa plana de 5 dólares. Los usuarios de esos países comprarán directamente en el sitio de Amazon en Estados Unidos y recibirán los productos en su domicilio, con el servicio “de puerta a puerta”.

Cómo comprar

El funcionamiento del servicio es el siguiente. Amazon apela al régimen de Pequeño envío vía Courier, regulado por la AFIP, que aplica a compras que no presuman finalidad comercial.

Los paquetes deben estar conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no podrán superar los 50 kilos. Además, los paquetes no podrán estar valuados por precios superiores a los US$ 1.000.

La persona que reciba el envío puede hacer hasta cinco pedidos al año y debe tener clave fiscal nivel 3 generada en la AFIP.

Los impuestos aduaneros vigentes en el país están contemplados en esta compra y afectan al precio final: Amazon los calcula y detalla antes de dar por finalizada la compra. En el caso de los libros, no aplica ningún impuesto y el envío se mantiene en US$ 5 por paquete.

Los envíos llegan por compañías de correo privadas, como Fedex o DHL, y no por Correo Argentino.

Detalle importante: todos los precios están en dólares y si se paga en pesos se aplicará el “dólar tarjeta”, que está cerca de los $ 1.600, un 32% más caro que si se cancela la compra con dólares previamente comprados en el mercado de bonos.

Qué dijo Galperín

Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, se mostró en redes contento por el nuevo sistema de Amazon, según dejó entender en un posteo en X en respuesta a un hilo sobre el tema.

Todo comenzó cuando el usuario experto en tecnología Julio Ernesto López (@julitolopez en X) comentó que “Mercado Libre envíos es un choreo. Compré en Amazon un monitor al 30% de lo que vale acá y ya con los impuestos. Amazon: US$ 5 envío de monitor de 34 pulgadas 2Kg desde USA hasta Chascomús. Mercado Libre: US$ 5 envió de dos jueguitos de mano no más grandes que un celular”.

Enseguida varios respondieron quejándose de la logística de los envíos de ML. Y Galperín fue al hueso: “Pocas cosas que disfrute más que ver a zurditos resentidos poniéndose contentos cuando una empresa yanqui viene a Argentina. La batalla cultural se va ganando! VLLC!”.

Sin fecha

De todos modos, a fines del año pasado, el entonces presidente electo Javier Milei había replicado un posteo donde se afirmaba que Amazon iba a desembarcar en Argentina de manera efectiva. Pero el vocero de la empresa, David Flores-Sánchez, le aseguró en ese momento a La Nación: “No tenemos actualizaciones operativas sobre nuestra presencia en Argentina”.

Se destacaba que Argentina aparece en el roadmap de la empresa junto a otros países de Latinoamérica, es decir, un posible arribo, no había ninguna fecha definida.

Sí tienen presencia en el país servicios como Amazon Prime Video, disponible desde 2016; Amazon Music, desde 2022; y Amazon Web Services (AWS), que llegó al país en 2018.

La tienda retail de Amazon sí opera en Brasil y México.