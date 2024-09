CUERVO, LUAYZA, KIKUCHI Y DEL OSO ENCABEZARON MULTITUDINARIO ACTO ESTE FIN DE SEMANA EN BARADERO

Con una convocatoria de más de 120 personas, los legisladores provinciales Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Carlos “Chino” Kikuchi, y el concejal de Lanús Juan Del Oso encabezaron este sábado un multitudinario acto en la ciudad bonaerense de Baradero. La actividad en la Segunda Sección Electoral contó también con la presencia de los diputados Viviana Romano y Martín Rozas.

En este marco, Gustavo Cuervo enfatizó: “A 10 meses de gestión, lo único que se concretó es un ajuste fenomenal sobre los más humildes. El último hito de esa actitud ha sido con los jubilados. Compartimos la idea de la necesidad de cuidar el equilibrio fiscal. Pero frente a la decisión del Congreso de avanzar con una reforma previsional para mejorar su situación, al Presidente no se le ocurre ninguna otra alternativa, ningún paliativo para los jubilados…. Los jubilados hoy viven en la indigencia absoluta y eso no produce ninguna sensibilidad en el Presidente”.

Asimismo, el titular del bloque Unión, Renovación y Fe agregó: “No se puede criticar al Presidente porque si no se es atacado en las redes sociales y considerado enemigo del pueblo de la Nación ¿Qué clase de libertad es esa en la que no se puede criticar nada? No creemos en la lógica amigo- enemigo. Creemos en la necesidad de construir desde el diálogo y la búsqueda de consensos. Por eso, nuestro lema es Menos Grieta, Más Sentido Común”.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Fabián Luayza criticó el ajuste que realiza el gobierno nacional. “Haber visto a los jubilados reclamar lo que es justo y se merecen porque laburaron 40 y pico de años… Y verlos frente a la policía cagados a palos, la verdad que es terrible…”, enfatizó. Y agregó: “Vetando la Ley de Financiamiento a las universidades estamos endeudando a nuestros pibes, los estamos dejando afuera. Si el pueblo argentino no se instruye no tenemos futuro. Lo que están haciendo es vender el futuro”.

“Lo que veo es un grupo de personas que están improvisando y que están trabajando para los intereses de unos pocos, y no para el de los bonaerenses y argentinos”, resaltó el diputado de Berazategui y convocó a consolidar la tercera vía. “Tenemos que trabajar en cada uno de los distritos de la provincia para construir esta alternativa distinta que nace de abajo hacia arriba. De los militantes hacia los dirigentes. Por eso ninguno de los compañeros que están en esta mesa va a decir quién va a ir al frente de este espacio. Ustedes, los militantes, van a ser quienes definan quien va a llevar adelante el proceso electoral en la que viene”, concluyó.

A su turno, el senador Carlos Kikuchidijo: “Cuando se fue conformando la Libertad Avanza, uno de nuestros slogans fue que esta vez el ajuste lo iba a hacer la casta. Y ahora vemos que están haciendo un ajuste a los jubilados, a las universidades. Esto puede terminar siendo el segundo gobierno de Mauricio Macri si no hay un cambio radical en la visión estratégica y política del gobierno”.

El concejal de Lanús Juan Del Oso planteó de cara al 2025: “Hemos conformado un grupo importante y estamos construyendo hacia ese destino que nos está esperando en la provincia de Buenos Aires. Y no es una utopía”. Y expresó: “Actualmente el electorado se divide en cuatro cuartos, y esa división nos toca a nosotros de pleno y nos da un camino muy próspero para trabajar en ello”.

“La convocatoria que hemos alcanzado es impresionante. Hemos visto muchos fracasos recientemente, con gente de mucha soberbia, que no han logrado como nosotros colmar salones como este”, aseveró el titular del Partido Unión por Todos.

El acto realizado en Baraderopor la confederación que conforman los partidos Unión Celeste y Blanco, el Partido Renovador Federal, el Partido Unión por Todos y el Partido Fe es la continuidad de lo hecho en julio en José C. Paz (Primera Sección Electoral) y en La Matanza (Tercera Sección Electoral) en agosto.

La actividad contó con la participación de concejales de Berazategui, Ezequiel Luayza y Ruben Romano; el titular de la Asociación Civil de Isleños Delta del Paraná, Alberto Pereyra y los armadores de la Primera, Sergio Lucero y de la Tercera, Gustavo Tato Maglio.También se hicieron presentes dirigentes sindicales y referentes políticos de ciudades como Baradero, Zárate, San Andrés de Giles, San Pedro, Ramallo, Luján, Ezeiza, La Matanza y Malvinas Argentinas. Además, estuvieron el titular del Partido Tiempo de Todos, Antonio Guerrero, y dirigentes del Partido Construyendo Porvenir.