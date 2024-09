Josefina Ignacio analizó la interna radical: “Nos diferencia la postura ante las políticas de Javier Milei”

La exconcejala de Necochea integra la lista Futuro Radical, de cara a la elección de referentes bonaerenses del partido.

La dirigente de la Unión Cívica Radical, Josefina Ignacio, habló de la interna del partido en la provincia de Buenos Aires, que se definirá el 6 de octubre próximo, y remarcó las diferencias que hay entre las distintas facciones del espacio político.

“Lo que nos diferencia, básicamente, es la postura ante las políticas de (el presidente) Javier Milei. Somos muy críticos de su gestión de gobierno y queremos ser una oposición responsable ante algunas cuestiones, que proponga alternativas a esas medidas que está llevando a cabo”, aseguró Ignacio, de la lista Futuro Radical, en diálogo con el programa “Punto de Vista”, por Ecos Radio de Necochea.

“Hay un sector del radicalismo que tiene una política más amigable y colaborativa (con el oficialismo), nosotros creemos que no hay que hacerlo en las cuestiones que no estamos para nada de acuerdo”, precisó Ignacio. Y apuntó: “Realmente este Gobierno no tiene nada que ver con el radicalismo, con lo que nosotros entendemos no solo con lo que debería ser un gobierno, sino una idea de país. Ni hablar de los discursos de odio y las formas tan agresivas que tienen sus funcionarios de relacionarse con la sociedad”.

En tanto, Ignacio se refirió a la desigualdad, a la falta de políticas públicas para los sectores más vulnerables de la sociedad, e hizo hincapié especialmente en la necesidad de defender la educación pública en un momento crítico como el actual. “Este Gobierno se ha olvidado de los sectores más empobrecidos y desde el radicalismo creemos que eso no lo podemos permitir”, asumió. Y recalcó: “Estamos en contra de esta política educativa, porque creemos que la educación pública es el modo de que una sociedad crece y se desarrolla en los sectores con menores posibilidades, ya que es la herramienta que permite el ascenso social; creemos que hay un ataque a la Universidad Pública que no lo podemos tolerar”.

Josefina Ignacio integra la lista Futuro Radical que, en la provincia de Buenos Aires, le disputa la conducción del Comité Provincial de la UCR a la del oficialismo, que en estos momentos preside Maximiliano Abad.

La lista de Futuro Radical está liderada por el legislador provincial Pablo Domenichini, quien forma parte del espacio Evolución, del senador nacional Martín Lousteau. También la integran seguidores del diputado nacional Facundo Manes, y el dirigente Federico Storani.

“En lo personal es un honor compartir con dirigentes de mucha trayectoria dentro del radicalismo como es el caso de Miguel Lunghi, intendente de Tandil que tiene mucha gestión para mostrar, y Federico Storani, pero también con gente muy joven, como es el caso de Pablo Juliano, diputado nacional, y Nazarena Mesías, que es candidata a vicepresidenta del partido a nivel provincial y actualmente legisladora en la provincia de Buenos Aires”, aseveró.

Opción de gobierno

En caso de ser electa, la exconcejala de la UCR en Necochea será representante por el partido en la Convención, que es el órgano máximo de las autoridades radicales.

Más allá de lo que implica una interna partidaria, Ignacio propone un análisis que trasciende la coyuntura, con una perspectiva a largo plazo. “Nosotros queremos ser oposición y una alternativa a este Gobierno, para el día de mañana poder conducir este país”, postuló.

“Hay que volver al radicalismo que nos enamoró, a los radicales alfonsinistas, porque esto de ahora son modas, que se van más a la derecha, más a la izquierda. Nosotros tenemos que estar siempre en el mismo lugar y no dejarnos llevar por estas corrientes que a veces confunden a algunas personas y correligionarios, que por querer seguir estando en el poder y teniendo más votos, si la sociedad se va para un lado, se corren para ese lado. Nosotros no creemos que tenga que ser así, ya nos tocará a los radicales cuando podamos volver a ser una opción de gobierno y en eso tenemos que trabajar”, concluyó. (DIB) ACR

Unidad en lo local

Para la dirigente del espacio de “Elvira Rawson” de nuestra ciudad es una buena noticia que haya una confluencia entre distintas líneas dentro del Comité “Emiliano Abásolo” al decir que “me parece bueno que diferentes sectores hayan podido acordar en una lista de unidad, en esto estoy a favor”, aunque hizo un punto de inflexión en las renuncias de dos correligionarias al expresar que “lamento muchísimo las renuncias de Fernanda Fernández Vizcay y de Silvia Sadaha al radicalismo, sobre todo de ésta última. Me apena que mujeres tan capaces, que quiero y estimo, el partido no las haya podido contener, teniendo que marcharse y tomar otros caminos. Eso me parece que no es una buena señal en el radicalismo”.