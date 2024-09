El Gobierno insiste con la privatización de Aerolíneas: “Sería un acto de justicia social”

Así lo afirmó este sábado el subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, tras el paro “salvaje” de los pilotos del viernes. Ayer hablaron en el mismo sentido el titular de la empresa, Fabián Lombardo, y el vocero presidencial Manuel Adorni.

“La privatización de Aerolíneas sería un acto de justicia social”. Así se expresó Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, tras el paro de este viernes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que afectó a 185 vuelos de Aerolíneas Argentinas y complicó los planes de 16 mil pasajeros. El funcionario se mostró en sintonía con declaraciones de ayer del presidente de la compañía, Fabián Lombardo, y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

En su cuenta de X, Lanari escribió este sábado: “La privatización de Aerolíneas sería un acto de justicia social. Con todos los argentinos que la mantienen con impuestos. Y con los clientes que bancan a sindicalistas millonarios que no les permiten viajar a ver familiares, por trabajo o temas de salud…”.

Adorni, en tanto, manifestó en medio de la medida de fuerza que los sectores que adhirieron al paro “tienen salarios y beneficios corporativos bastante por encima de la media”.

“Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos. En el caso de los pilotos que tomaron la decisión de complicarle la vida a la gente fue, en promedio, de 150 mil pesos; y para tripulantes de cabina, de 50 mil pesos. En esta lógica de las empresas en general, y de Aerolíneas en particular, el que no trabaja, no cobra”, sumó el portavoz de Javier Milei.

Y cerró, en esa línea: “Todas las empresas privadas están operando con normalidad. El Gobierno está saneando Aerolíneas lo más que pueda dentro de los límites de la coyuntura y de la propia dinámica de la compañía. Apelamos a que estos episodios no se repitan”.

“Tenemos esa misión”

Lombardo afirmó mientras tanto que la medida de fuerza perjudicó el futuro de la compañía y cuestionó a los gremios por hacer “pedidos desubicados”.

“Es una conducta que no entendemos. Tuvimos 15 días de asambleas donde principalmente el gremio de pilotos a través de su cabeza que es Pablo Biró las establecía, nosotros programábamos y después la cambiaban”, se quejó el titular de Aerolíneas Argentinas en diálogo con Radio Mitre.

Luego se refirió a la posibilidad de privatizar Aerolíneas: “El Gobierno ha definido que esa es la política. Nosotros tenemos como misión llevar a la compañía para que pueda ser privatizada”, sostuvo y aseguró que la compañía “ha mejorado en un 73%”.