Kicillof entregó viviendas y suscribió un convenio para la integración urbana de cuatro barrios populares

Además, el Gobernador inauguró un Mercado Bonaerense Fijo, distribuyó computadoras y presentó el nuevo plan de formación inicial para bomberos voluntarios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, el acto de entrega de 24 viviendas y de firma de un convenio para la ejecución de obras de integración social y urbana en cuatro barrios populares del distrito.

En ese marco, Kicillof destacó que “aquellos que creen que todo lo puede resolver el mercado deberían recorrer la provincia para conocer los problemas y comprender que son muchos los que no pueden comprar una vivienda, acceder a un terreno o construir su propia casa”. “Nosotros tenemos claro que es allí donde tiene que estar el Estado y por eso, pese a los recortes y los ataques del Gobierno nacional, seguimos entregando viviendas e impulsando las obras que mejoran la calidad de vida en los barrios del interior bonaerense”, añadió.

Con estas viviendas se finaliza un proyecto que facilitó 48 casas para vecinos y vecinas del distrito, donde además se están construyendo otras 112 soluciones habitacionales. En ese marco, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, suscribió un convenio para poner en marcha la ejecución de la red de cloacas, bocas de acceso, conexiones y ventilación para los barrios Centro, La Milagrosa, Sagrado Corazón y Las 31.

“La Nación ha dejado muchas obras de vivienda paralizadas en nuestra provincia con la excusa de que no hay plata: es muy fácil decir eso y no hacerse cargo de ninguna de las dificultades de nuestro pueblo, pero no pueden escapar de sus responsabilidades porque están escritas en la Constitución Nacional que juramos cumplir y hacer cumplir”, sostuvo el Gobernador.

En tanto, el intendente Cocconi remarcó: “Ante la prédica del ajuste y la motosierra, estamos transitando una jornada que evidencia la importancia de las políticas públicas de un Estado presente que trabaja para el crecimiento de los distritos y la felicidad de su pueblo”. “Tenemos el deber de honrar nuestro rol a la hora de tomar decisiones y es lo que hacemos día a día junto a la Provincia: mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos sin dejar a nadie afuera”, añadió.

Además, Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, inauguraron un Mercado Bonaerense Fijo en el municipio, siendo el octavo puesto en marcha en la provincia. Las instalaciones requirieron una inversión de $163 millones y cuentan con seis puestos dedicados a la venta de alimentos de producción local y uno del rubro de artículos de limpieza.

“Con estos mercados lo que buscamos es que las producciones locales y regionales encuentren nuevos lugares donde ser comercializadas”, sostuvo Rodríguez y agregó: “La lógica es muy simple: se trata de acercar a los productores y a los consumidores, reduciendo el costo de los alimentos y beneficiando de esa forma a las dos partes”.

En ese sentido, Kicillof resaltó: “Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no podemos encargarnos de la política macroeconómica, pero sí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, ante esta situación de desamparo y crueldad, funcionar como un escudo y una red que proteja a las grandes mayorías”.

Formación de bomberos voluntarios y entrega de netbooks

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, otorgaron netbooks para estudiantes de tres instituciones educativas del distrito, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

“Aunque la provincia de Buenos Aires se vea perjudicada por los recortes a nivel nacional, tenemos un objetivo claro: vamos a seguir entregando computadoras a los pibes y pibas para garantizar su derecho a estudiar, trabajar y divertirse”, afirmó Bianco, al tiempo que anunció que se dispondrán recursos para equipar el centro universitario del distrito.

Por último, las autoridades recorrieron el Centro Federativo de Entrenamiento de Bomberos (CeFEB), donde se presentó el nuevo diseño curricular del trayecto de formación inicial que busca profesionalizar y jerarquizar a los cuerpos de bomberos voluntarios bonaerenses. Estuvieron presentes el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el presidente de la Federación de Bomberos de la provincia, Osvaldo Lori.

“Es un honor para nuestra gestión poder hacer este aporte para la formación de los bomberos: se trata también de un reconocimiento a su trabajo y su esfuerzo por dar respuestas en momentos muy difíciles”, sostuvo Sileoni.

El tramo inicial de la capacitación, destinada tanto a quienes ya desempeñan la labor como a aquellos que buscan incorporarse, incluye prácticas en el manejo de herramientas; técnicas de rescate; primeros auxilios; y trabajo en equipo. Al respecto, Alonso indicó: “Este reconocimiento viene a ordenar el sistema y a establecer nuevas formas de trabajo: los bomberos voluntarios son actores centrales en la defensa civil y estamos poniendo valor su presencia en todo el territorio”.

Estuvieron presentes el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el intendente de Azul, Nelson Sombra; el senador provincial Eduardo Bucca; la diputada bonaerense María Laura Aloisi; los dirigentes Juan Carlos Gasparini y Natalia Sánchez Jáuregui; el director regional del Instituto de Previsión Social (IPS), Bernabé Leinenn; funcionarios y funcionarias locales; concejales y concejalas.