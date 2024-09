El Gobierno bonaerense calificó de “extorsiva” la medida de Femeba y llamó a la “reflexión”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió al conflicto con la Federación de médicos.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió al conflicto con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba), que anunció un cese de servicios a los afiliados del IOMA por 48 horas para los días jueves 5 y viernes 6 de septiembre en toda la provincia, y calificó la medida de “extorsiva” e “irracional” al tiempo que llamó a la “reflexión”.

En el marco de una conferencia de prensa en la que se anunció el comienzo de la vacunación contra el dengue, el ministro habló sobre la recisión del convenio del IOMA con Femeba en once municipios bonaerenses, lo que desató un nuevo foco de conflicto entre la Provincia y los médicos de dicha Federación.

“La recisión en once distritos del convenio con Femeba tiene que ver con un estudio específico del caso. Se trataba de una situación donde no podíamos acceder a información respecto a qué médicos había o qué cantidad de consultas se estaban realizando. Había una opacidad muy grande en la información. No lográbamos permearlo, pedíamos la información y no llegaba”, señaló.

Y siguió: “Lo que sí nos llegaban eran las denuncias sobre cobros indebidos, sobre cobros excesivos a los afiliados del IOMA”. Por eso, el funcionario sostuvo que tomaron esa decisión “luego de negociar y buscar alternativas, de hablar con quienes están día a día con la problemática, con sindicatos e intendentes y las instituciones sanitarias de la región que querían trabajar con el IOMA”.

En ese sentido, el titular de la cartera de Salud consideró que extender el conflicto a toda la provincia para perjudicar al conjunto de los afiliados al IOMA “no es racional” y es “extorsivo”.

Kreplak insistió además sobre la necesidad de poder realizar auditorías: “Había una enorme opacidad y es muy grave para una obra social. De lo que nosotros transferimos lo que le llega a los profesionales tiene un descuento muy grande y muy irracional. El profesional dice me pagan tanto y nosotros emitimos un pago muy superior, a veces de un 30 0 35%. Esa diferencia no puede quedar en el medio por mala administración, impericia, negligencia”, dijo.

Y agregó: “La responsabilidad de nuestra obra social es buscar, sobre todo en un momento de tanto ajuste y necesidad, que no haya impactos gravosos sobre la salud de la población”, sentenció.

Según indicaron a DIB desde Femeba, “la medida se toma en solidaridad con las Entidades Primarias compuestas por más de 1.000 médicos, y en defensa de los más de 80 mil afiliados al IOMA de los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado, los que han sido dados de baja indirectamente por una resolución unilateral del Directorio de IOMA”.

En esa línea, precisaron: “Instamos a las autoridades del IOMA a retomar el diálogo que permita resolver esta difícil situación”.